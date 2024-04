Claudia Raia revela que contrato com a Globo está chegando ao fim

Após 40 anos, Claudia Raia revelou que contrato com a TV Globo está acabando e quais são os próximos planos para a carreira: "Muito grata"

Nesta terça-feira, 23, Claudia Raia irá revelar detalhes do fim de seu vínculo com a TV Globo em entrevista ao ‘TV Fama’, da RedeTV!. Emocionada, a atriz demonstrou forte gratidão pelos anos na emissora e compartilhou quais são os próximos planos para sua carreira.

“Meu contrato com a Globo termina agora, em julho, depois de 40 anos ininterruptamente. Então, é muita gratidão que tenho por ter ficado lá, por ter formado toda a minha personalidade profissional ali dentro. Tive muitas mãos estendidas a mim e sou realmente muito grata”, disse ela.

Durante o bate-papo, a artista ainda falou sobre os projetos que já tem em mente. “Agora é hora de fazer outras coisas. Não tenho nenhum projeto de audiovisual, mas temos muitos projetos de teatro e as coisas vão aparecendo. Acho bonito também esse meu segundo ato mais livre e que faz parte desse momento que estou vivendo”.

Em cartaz no teatro, Claudia Raia também abordou a volta aos palcos após o nascimento de seu filho Luca, de 1 ano. “A gente faz sete sessões por semana e é puxadíssimo. Estou na ativa, faço aula de balé, malho, é um dia a dia bem corrido. Me preparei para esse espetáculo, perdi quase 15 quilos durante os ensaios e fazendo dieta”, relatou a atriz, que interpreta a pintora Tarsila do Amaral no espetáculo Tarsila, A Brasileira.

A entrevista completa vai ao ar nesta terça-feira, 23, a partir das 21h30, durante o 'TV Fama', da RedeTV!.

Claudia Raia opina sobre futuro do filho caçula na vida artística

Claudia Raia está curtindo a nova maternidade. Mãe do pequeno Luca, fruto do seu casamento com o ator e diretor Jarbas Homem de Mello, ela tem visto com frequência comentários de que o bebê tem tudo para seguir carreira artística. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz opina sobre o tema e reflete a criação de Sophia Raia e Enzo Celulari.

"Eu não penso nisso. Assim como foi com Enzo e Sophia, quero que ele se sinta livre para escolher o que quiser em todos os âmbitos da vida dele. A gente gosta de instigar o lado mais artístico e lúdico, mas porque achamos importante para o desenvolvimento dele. Não fazemos isso com a pretensão de que assim ele siga carreira artística. Tanto eu quanto Jarbas queremos que ele Luca seja feliz e que faça suas próprias escolhas tendo a certeza de que vamos apoiá-lo sempre", diz.

A artista é estrela de Tarsila, A Brasileira, musical que retrata a vida de Tarsila do Amaral (1886-1973). O espetáculo está em cartaz no Teatro Santander, em São Paulo, e tem sido sucesso de público e crítica. À reportagem, a atriz revela que o projeto teve que ser adiado por conta da gravidez. Confira a entrevista completa!