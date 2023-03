Claudia Abreu relembra suposta rivalidade com Malu Mader: “Fiquei grilada”

A atriz Claudia Abreu comentou em entrevista sobre uma suposta rivalidade que tinha com Malu Mader nos bastidores da novela “Celebridade”

Nesta quarta-feira, 29, Claudia Abreu comentou no programa “Saia Justa” do canal GNT sobre uma suposta rivalidade que teria acontecido entre ela e Malu Mader.

Esta situação entre as atrizes teria acontecido nos bastidores da novela “Celebridade”, de 2004 e em que as duas contracenavam como rivais.

“Quando a gente fez Celebridade, começaram a criar uma rivalidade que existia na novela. E, fora, foi se criando um pouco esse ambiente. Fiquei grilada”, comentou a artista.

Claudia então comentou para as apresentadoras Astrid Fontenelle, Larissa Luz, Gabriela Prioli e Bela Gil sobre o que decidiu fazer a respeito deste clima tenso: “Eu me lembro que, em um determinado momento, eu escrevi uma carta pra ela e falei assim: ‘Você sabe que isso pertence à novela, que é bom para as pessoas estimularem isso, mas isso não nos pertence. A gente tem que se blindar disso’. E a nossa amizade ficou preservada”.

Afastando de vez os rumores de rivalidade, a atriz ainda comentou sobre a amizade que mantém com Malu. Claudia contou que a amiga chegou até a acompanhá-la no hospital no nascimento de sua filha Maria Maud.

“Eu fiquei em trabalho de parto porque eu queria parto normal. Fiquei das 19h às 7h [no hospital], que foi quando a Maria nasceu, e ela [Malu] ficou lá”, ainda revelou Claudia Abreu.

