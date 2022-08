Christina Rocha desabafa sobre fim do 'Casos de Família': "Precisava de uma mudança"

A apresentadora Christina Rocha não segurou a emoção ao falar sobre o fim do programa 'Casos de Família', que comandou por 13 anos

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 20h50

Christina Rocha (65) não segurou a emoção ao falar sobre o fim do programa Casos de Família, do SBT, nesta quinta-feira, 25.

Em entrevista ao site Hugo Gloss, a veterana falou sobre os 13 anos que comandou a atração e confessou que estava sentindo que algo estava para acontecer. "Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu estava sentido pelo papo [dos bastidores]. A audiência se prejudicou, obviamente, pelas mudanças constantes de horário. Foi um conjunto de fatores", analisou.

A apresentadora também falou sobre o "formato engessado" do programa. "O programa precisava de uma mudança. Eu estava meio cansada, meio saturada. Por mais que você tente, você não pode mudar muito, você não pode criar muito. Claro, sempre vai ter um conflito diferente, mas chega uma hora que os conflitos são os mesmos. Acho esse programa um sobrevivente, porque ele nunca teve chamadas maravilhosas no SBT", refletiu.

"Com 13 anos no ar diariamente, com o formato fechado, 13 anos fazendo a mesma coisa, então você vê como esse programa é forte. E é um programa que nunca deu trabalho ao SBT, porque nós fomos vice-líderes 90% do tempo. Quando mudava algum horário ou alguma coisa na programação, esse programa era o coringa. Porém, o programa precisava muito de investimento. Eu queria que ele fosse para outras cidades, queria mudar muita coisa, mas não podia", avaliou.

Christina também exaltou a equipe do programa e celebrou as amizades que criou nos bastidores. "Eu duvido que na televisão, mesmo dentro do SBT, tenha um programa com uma equipe tão unida. São 13 anos, todos os dias. Construímos uma amizade legal. Com a equipe, com os seguranças, com os câmeras. E isso vai fazer muita falta, mas eu não morri, obviamente. E estou no SBT, pelo menos por enquanto, já que o contrato é indeterminado. Mas a amizade é isso, a equipe é muito unida", disse ela.

O último Casos de Família irá ao ar no dia 7 de setembro, mas a artista revelou que não terá nada de especial, já que eles não foram avisados que a emissora planeja encerrar as gravações. "Eu sei que o último programa vai ser dia 7 de Setembro. Um programa comum, porque ninguém sabia. Não vai ter um ‘grand finale’ porque o SBT disse que pode voltar em 2023. Mas não vai ter despedida, porque primeiro que não foi um final. A gente nunca sabe. De repente, pode voltar a ter ‘Casos de Família’, mas com algo maior, com outros quadros", explicou.

Confira a entrevista na íntegra:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!