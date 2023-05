Chiquititas: Saiba por onde anda o ex-ator mirim Giovanni Delgado

Lembra dele? Ex-ator mirim Giovanni Delgado cresceu, segue outra profissão e relembra o sucesso na infância com seus personagens em Chiquititas, Pícara Sonhadora e Canavial de Paixões

Nesta segunda-feira, 15, o programa Fofocalizando, do SBT, exibe uma entrevista com o ex-ator mirim Giovanni Delgado. Ele fez sucesso na infância ao atuar em novelas de sucesso do SBT, como Chiquititas, Pícara Sonhadora e Canavial de Paixões. Hoje em dia, ele segue outra profissão.

Durante a entrevista, ele contou que gostava de atuar na infância. “Fui muito feliz no SBT, tenho recordações inesquecíveis aqui”, disse ele, que ainda relembrou os bastidores dos trabalhos. “No começo das gravações de Pícara, usávamos cristais japoneses para estimular o choro, mas com o tempo, me tornei chorãonatural. A Bianca Rinaldi era como uma irmão mais velha para mim. Ela me ajudava a decorar os textos e acredite, na época, eu era uma criança muito danada”, brincou.

Hoje em dia, ele está com 34 anos e trabalha como DJ. “Trabalhei como ator, mas hoje sou produtor musical, DJ e estou muito feliz por seguir essa profissão”, disse ele.

A entrevista completa será exibida a partir das 15h20, no SBT.

Giovanni Delgado no programa Fofocalizando, do SBT - Foto: Divulgação / SBT

Ex-ator mirim de Por Amor aparece no Domingão com Huck

Há pouco tempo, o apresentador Luciano Huck revelou por onde anda o ex-ator mirimVictor Tavares, que conquistou o público na infância ao interpretar o personagem Marcelinho na novela Por Amor, de 1998, na Globo. Agora, ele já é um rapaz de 25 anos e segue outra profissão.

Hoje em dia, o rapaz é estudante de engenharia ambiental. Ele contou como foi descoberto para atuar na novela. “A minha mãe trabalhava no shopping e falaram que o filho era muito carismático e me levaram lá. Fiz também A Muralha e continuei até os cinco anos fazendo comerciais. Depois a minha família se mudou para Santa Catarina, diz curso de teatro e na adolescente eu parti para a área mais de exatas”, disse ele.

Victor Tavares, que interpretou o personagem Marcelinho na novela 'Por Amor' - Crédito: Reprodução / Globo