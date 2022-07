Chegada de um novo diretor abala a vida dos personagens de Rebelde; confira o trailer da nova temporada

A Netflix divulgou o trailer da segunda temporada de Rebelde, que chega no dia 27 de julho

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 14h00

Os fãs de Rebelde já estão com os cabelos em pé com as teorias da nova temporada da série.

Nesta quarta-feira, 13, a Netflix divulgou o trailer da sequência de episódios, que garantem choro, música e cenas quentes.

A chegada do novo diretor, Sr. Bauman, vai abalar a zona de conforto dos alunos, que agora serão rivais durante uma competição por uma chance única de se tornar uma estrela da música.

As cenas ainda mostram os efeitos imediatos das ações, como expulsões, tragédias e até mesmo morte.

Vale lembrar que a segunda temporada de Rebelde estreia em 27 de julho na Netflix.

