Cauã Reymond posta fotos e relembra sucesso de 'Avenida Brasil': ''10 anos atrás''

Último capítulo de 'Avenida Brasil' ia ao ar há 10 anos, e ator Cauã Reymond recorda com carinho a novela, indicada ao Emmy Internacional

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 11h32

Há 10 anos, a novela de sucesso Avenida Brasil chegava ao fim nas telinhas da Globo, e o ator Cauã Reymond (42) fez questão de recordar o trabalho importante na sua carreira nas redes sociais!

Na quarta-feira, 19, o galã compartilhou uma sequência de fotos da trama de João Emanuel Carneiro em que aparece ao lado de grandes nomes, como Adriana Esteves, a eterna Carminha, a intérprete de Rita/Nina, Débora Falabella, e de Tufão (Murilo Benício).

"10 anos atrás ia ao ar o último capítulo de #AvenidaBrasil. Onde você assistiu?! #OiOiOi", escreveu Cauã Reymond ao legendar a postagem, que interpretava Jorginho no folhetim.

Os fãs, claro, exaltaram o trabalho do ator e a produção. "A melhor novela de todos os tempos!! Lembro do silêncio na rua na hora. Rua deserta. Parecia final de copa do mundo!", "Parece que foi ontem!", "Melhor novela da década", "Cauã no auge da beleza", "Novela inesquecível e elenco primoroso. Uma das melhores novelas de todos os tempos", disseram.

Vale destacar que Avenida Brasil fez tanto sucesso que foi indicada ao Emmy Internacional em 2013. Os atores Adriana Esteves, Murilo Benício, Isis Valverde, Juliano Cazarré e Mel Maia receberam prêmios de 'Melhores do Ano', do programa Domingão, em 2012.

Confira as fotos de Cauã Reymond em 'Avenida Brasil':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond é 'trollado' pela mulher em vídeo

O ator Cauã Reymond e a esposa, Mariana Goldfarb (32), arrancaram risadas dos seguidores recentemente com um registro de uma brincadeira! No vídeo, publicado pelo galã em seu perfil no Instagram, ele aparece ao lado da mulher durante viagem dentro do avião. A modelo e influenciadora digital trollou o maridão ao fingir que estava tirando uma selfie, mas, na verdade, estava filmando.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!