Cátia Fonseca dá sua opinião sobre o fim do programa Casos de Família

Cátia Fonseca lamenta decisão do SBT de parar de exibir o programa Casos de Família

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 17h44

A apresentadora Cátia Fonseca (53) deu a sua opinião sobre a notícia de que o SBT vai tirar o programa Casos de Família do ar. A atração vai ter as gravações suspensas e pode voltar em 2023. O assunto repercutiu nas redes sociais e Cátia comentou sobre a notícia no programa Melhor da Tarde, da Band.

A comunicadora lamentou a decisão do SBT. “Eu fiquei chateada quando eu vi hoje cedo que foi decisão da direção do SBT acabar com o program da Christina Rocha, programa que estava no ar havia 18 anos”, disse ela.

E completou: “Quando cada um está no ar, cada um coloca o seu melhor: eu, a Sonia, a própria Christina Rocha. Só que é muito triste quando a gente vê um programa acabar desse jeito, principalmente para colocar novela. Novela é um produto já pronto, enlatado e todo mundo já recebeu. A gente vê o quanto está difícil no nosso mercado de trabalho pessoas fantásticas serem recolocadas de uma forma rápida”.

Por fim, ela ressaltou: “É muito triste a gente saber sobre o fim de um programa, ninguém sabe se volta em 2023. Mas mesmo que fosse durante um mês, a gente sabe o quanto é um programa tradicional, que também teve sua audiência muito boa e que fazia parte da vida de todos os brasileiros, que em algum momento já assistiram”.

Declaração do SBT sobre o Casos de Família

A decisão do SBT de suspender as gravações da programa Casos de Família foi anunciada pela assessoria de imprensa na última terça-feira, 23.

"A Assessoria de Comunicação informa que o SBT irá suspender as gravações do programa Casos de Família a partir desta semana. A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com nova temporada e novas histórias. Vale lembrar que a apresentadora Christina Rocha permanecerá contratada do SBT. No horário da atração serão exibidas novelas. Casos de Família ficará no ar até 7 de setembro", informaram.

