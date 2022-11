Casado há 53 anos, Tony Ramos expõe segredo do casamento no talk-show “Lady Night”

No programa “Lady Night” apresentado por Tatá Werneck, Tony Ramos revelou o segredo da longevidade de seu casamento com a esposa Lidiane

Na próxima quinta-feira, 24, o programa “Lady Night” apresentado por Tatá Werneck receberá Tony Ramos como convidado! Na conversa, o ator deu detalhes sobre seu casamento.

O artista começou falando sobre sua carreira, e a popularidade que ganhou por conta de seus trabalhos na televisão e no cinema: “Eu tenho noção da minha popularidade, seria hipocrisia falar que não. São 58 anos ininterruptos de televisão, eu completei no mês de junho. Essa popularidade e o carinho que a gente ganha nas ruas são frutos do nosso trabalho. Vários companheiros de trabalho têm esse mesmo respeito e carinho porque as pessoas se identificam com a gente. Eu acho isso um elogio”.

Tony também comentou sobre o amor que sente sobre sua esposa Lidiane: “Acho que a pessoa pode tentar dez, 15 vezes, quantas forem necessárias para encontrar o verdadeiro amor. Minha mãe não deu certo no primeiro casamento, mas deu no segundo. Desde que tenha amor e afeto à volta, a gente vai vencendo as barreiras”.

O ator, que está casado há 53 anos, revelou o segredo para um casamento duradouro. “Eu sou casado com a mesma mulher porque tem amor, afeto, vontade de estar junto. Quem não consegue na primeira, mas consegue na sexta, não é um pecador ou menos merecedor por isso”, comentou o artista.

Perrengue!

Ainda no novo episódio, o ator ainda comentou sobre perrengue que passou no dia de seu casamento, por conta da gravação de uma novela.

“Era uma quarta-feira, eu gravei no dia do casamento, fui direto para a igreja e cheguei lá por volta das 18h. Consegui casar! Nos dias seguintes consegui tirar o fim de semana de lua-de-mel e estamos juntos há 53 anos”, contou Tony.