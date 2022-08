Em nova temporada do "Lady Night", Tony Ramos revela que gravou novela no dia de seu casamento

O ator Tony Ramos participou do programa Lady Night, apresentado por Tata Werneck, e relembrou alguns momentos de sua extensa carreira

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 17h37

A sétima temporada do programa Lady Night receberá diversos convidados ilustres. Apresentado por Tata Werneck (38) a atração do canal Multishow terá Tony Ramos (73) como convidado em um de seus episódios.

No programa comandado pela comediante, o ator falará sobre viagens, religiosidade, sua família e momentos marcantes de sua carreira nas telas.

Além da entrevista, Tony também participará de uma brincadeira com Tata onde os dois trocarão os papeis e a comediante irá atuar algumas cenas, enquanto o ator as comenta.

No talk-show, Tony relembra momentos de sua carreira que completou 58 anos interruptos no mês passado.

O ator da Rede Globo chegou a contar momento inusitado que viveu nos bastidores. “Eu fazia a novela ‘Nino, o Italianinho’ e o escritor escrevia e dirigia ao mesmo tempo. Aconteceu de eu gravar no dia do meu casamento. Porque, como ele fazia os dois ao mesmo tempo, às vezes atrasava a entrega dos episódios”, começou.

“Era uma quarta-feira, eu gravei no dia do casamento, fui direto para a igreja e cheguei lá por volta das 18h. Consegui casar! Nos dias seguintes consegui tirar o fim de semana de lua-de-mel e estamos juntos há 53 anos”, contou sobre seu casamento com a esposa Lidiane Barbosa.

Outros convidados!

Além de Tony, Tata também receberá no Lady Night os influenciadores Felipe Neto (34) e Gkay (29), que contou sobre momento engraçado que ocorreu em viagem com Anitta (29).

Os participantes do BBB 22 Paulo André (23), Douglas Silva (33) e Pedro Scooby (33) também participarão do talk-show. E o apresentador da edição de 2022 do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt (47), também irá participar da atração do Multishow.