Carolina Ferraz revela 'choque de realidade' ao sair da Globo

Carolina Ferraz relembra nova fase na vida após saída da Globo: 'Foi um período muito intenso'

No ar na Record TV, Carolina Ferraz relembra sua reação ao ser dispensada do elenco fixo da Globo em 2017, quando seu contrato chegou ao fim e não foi renovado. Agora, em entrevista no Vênus Podcast, ela relembrou como foi o 'choque de realidade' ao se ver sem o trabalho fixo.

“Quando eu saí da Globo, entendi rapidamente. Primeiro eu me perguntei o que iria fazer, para onde eu iria. 'Já que deu esse corte, deixa eu refletir sobre tudo'. Foi um período muito intenso, porque logo depois veio a pandemia, eu me separei... Fui resolver tudo, foi muito difícil”, comentou.

E completou: “O mundo mudou, e eu precisava entender e me relacionar com isso. Ver como funcionava o Instagram, me digitalizar, me comunicar e trabalhar com pessoas mais jovens. Fui me interessando pelo universo que estava ao meu entorno. Eu consegui fazer isso de um jeito sem perder minha identidade e minha dignidade”.

Carolina Ferraz está na Record TV

Hoje em dia, Carolina Ferraz é contratada da Record TV e apresenta o Domingo Espetacular. Recentemente, ela foi alvo de rumores de que poderia sair da emissora, mas tudo foi desmentido pela assessoria de imprensa da Record.

Na mensagem, a equipe de comunicação da Record confirmou que Ferraz segue contratada e que é CLT na emissora. "A Record TV vem informar que a apresentadora Carolina Ferraz permanece no Domingo Espetacular. A informação de que a profissional teria seu contrato com vencimento no fim do mês é fantasiosa. Como é de conhecimento de todos e já informado pela assessoria de imprensa da emissora em diversas ocasiões, Carolina é contratada pelo regime CLT, portanto sem contrato de duração específica", informaram.

Na sequência, a emissora informou que a apresentadora é elogiada nos bastidores do canal. "Também é ficção e contra as normas do verdadeiro jornalismo, a afirmação feita sem provas de que a emissora esteja insatisfeita com a apresentadora. Ao contrário, Carolina é elogiada e bem avaliada pela direção e colaboradores da empresa, estando sempre disposta a realizar todos os trabalhos propostos com o profissionalismo conhecido em toda sua carreira. A Record TV preza pelo respeito aos seus funcionários e repudia notas ou “reportagens” que desmereçam seus colaboradores", finalizaram.