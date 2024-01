Carla Diaz presta homenagem à Jandira Martini: 'Nossa eterna Zoraide'

Abalada com a notícia da morte da atriz, Carla Diaz resgatou uma cena da novela 'O Clone, onde contracenou com Jandira Martini

A atriz Carla Diaz usou as redes sociais nesta terça-feira, 30, para prestar sua homenagem à Jandira Martini, que faleceu aos 78 anos de idade. As duas se conheceram em 1994, quando contracenaram juntas na novela Éramos Seis, do SBT, e voltaram a trabalhar juntas em O Clone, da Globo, exibida em 2001.

Em seu Instagram, a artista resgatou uma cena ao lado da veterana na trama escrita por Gloria Perez e lamentou a partida da colega de profissão. "Jandira Martini! A vida me surpreendeu com essa triste notícia hoje. Minha primeira avó na TV, a vó Genu", iniciou ela.

E completou: "Nossa eterna Zoraide, sempre tão lembrada por esse papel ímpar. E eu me sinto honrada porque tive o privilégio de estar sempre pertinho da nossa amada Zoraidinha. Uma atriz incrível, talentosa e uma mulher cheia de luz e garra. Como sinto sua perda. Que você tenha um bom descanso".

Na novela O Clone, Carla Diaz interpretava a personagem Khadija, enquanto Jandira deu vida à icônica Zoraide. Já no SBT, em 1994, a ex-Chiquititas viveu Eliana, neta de Genu (Jandira Martini) e Virgulino (Marcos Caruso).

A autora Gloria Perez também lamentou a morte de Jandira Martini. Em suas redes sociais, ela fez um post para se despedir da artista, que atuou em várias novelas de sua autoria.

"Ela nos deixou hoje. Jandira Martini, minha eterna Zoraide, foi um privilégio e tanto trabalhar com você", disse ela. Jandira esteve nos elencos de O Clone, América e Caminho das Índias, escritas por Gloria nos anos 2000.

Famosos lamentam a morte de Jandira Martini

A notícia da morte da atriz Jandira Martini pegou as celebridades de surpresa na manhã desta terça-feira, 30. Ela faleceu aos 78 anos de idade durante a internação em um hospital de São Paulo. Por enquanto, a causa da morte não foi revelada pela família.

Nas redes sociais, a morte dela foi anunciada pelo ator Marcos Caruso, que aproveitou para homenageá-la. "Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida", disse ele.

Nos comentários do post dele, vários famosos deixaram mensagens para lamentar a partida da artista. Paloma Bernardi disse: "Oh meu Deus! Meus sentimentos". A atriz Vanessa Giácomo escreveu: "Que tristeza". Otaviano Costa declarou: "Todo nosso sentimento, querido amigo". Confira!