Camila Queiroz se revolta com pergunta de seguidor: "Toma vergonha na cara"

Atriz Camila Queiroz usou as redes sociais para responder uma pergunta atrevida de um seguidor

Redação Publicado em 07/09/2022, às 16h28

Na última terça-feira, 6, Camila Queiroz (29) usou suas redes sociais para responder algumas perguntas de seus seguidores. E aproveitou para deixar um recado após uma pergunta atrevida de um fã.

Através de uma caixinha de perguntas no Instagram, Camila Queiroz recebeu uma questão inusitada de um seguidor, que perguntou: "Não tem medo da Jade roubar o Klebber de você? Confiaaaa". Em seguida, a atriz, respondeu o fã.

"Eu fiquei me perguntando aqui se você confundiu o Klebber com o Chay [Suede] agora na novela. Mas mesmo assim, respeita os atores, toma vergonha na sua cara, respeita a mulher dele também. Que coisa feia ficar fazendo isso na internet", disse Camila Queiroz.

A resposta de Camila Queiroz repercutiu na web, e diversos internautas comentaram: "Tem gente que não tem um pingo de noção", disse um. "Como ela é boa!", escreveu outro. "Ela é muito grandona sem medo", brincou o terceiro.

Confira:

Camila Queiroz treina com Mariana Goldfarb e Yanna Lavigne

Dona de curvas esculturais, Mariana Goldfarb (32) mostrou muita disposição ao surgir em boa companhia no treino! A esposa do ator Cauã Reymond (42) compartilhou um vídeo dos exercícios pesados ao lado das amigas Camila Queiroz e Yanna Lavigne (32). Nas imagens, a influenciadora apareceu usando um top branco e um shortinho fitness rosa, ostentando a barrigada chapada e as pernas torneadas. No registro, com trilha sonora de Luísa Sonza, o trio aparece recebendo ajuda de personal trainer em série de atividades, e na sequência, se divertindo juntas dançando.

