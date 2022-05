Boninho se pronuncia após André Marques deixar a Globo

Boninho manda recado para André Marques sobre o fim do contrato com a Globo: 'Estrelas sempre brilham!'

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 12h06

O diretor de TV Boninho fez questão de se pronunciar nas redes sociais após André Marques revelar que encerrou o contrato fixo com a Globo. Ele relembrou uma foto dos dois juntos nos bastidores do programa No Limite e falou sobre sua admiração pelo colega.

“André Marques é um parceiro e amigo querido, fizemos muitas coisas juntos e foi sempre um grande prazer trabalhar ao lado dele. Sempre pronto, sempre feliz, alegre, um mega profissional. Desejo muito sucesso nesse seu novo caminho, estrelas sempre brilham!”, disse ele na legenda.

André Marques fala sobre o fim do contrato com a Globo

André Marques anunciou na manhã desta segunda-feira, 30, que não renovou o contrato com a Globo em comum acordo. Ele disse que ficou quase 30 anos na emissora carioca e que está saindo de portas abertas. Agora, ele quer se dedicar aos seus projetos pessoais.

"E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor... conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel! Rsrs Agora, continuaremos grandes amigos, podemos ficar às vezes - ou não -, namorar, casar novamente, amizade colorida.. ou não...rs Uma relação ABERTA rsrsrs.. Mas o fato é que o meu amor, respeito e nossa história Juntos, Ninguém vai apagar! As portas continuam abertas, para ambos os lados", afirmou ele.

"A partir de Agosto, sigo com meu sonho antigo. Chegou a hora de colocar meus projetos e sonhos em prática. Serei meu próprio chefe! A todos que me acompanham e torcem por mim, meu muito obrigado! Conto com vocês! Vocês sabem das minhas paixões ….. gastronomia, musica e DOGS! Vou realizar meus projetos pessoais e meus sonhos… Há muito tempo guardados! Vou cozinhar por esse Brasil e pelo mundo, e levando vcs comigo pela tela da tv, do celular, do computador e no coração, sempre! Assim que eu puder… conto mais detalhes do que vem por ai pra vocês! ( Ansioso rs) Porque antes.. rs vou tirar umas férias ta?!? rsrsrs Vamo que vamo! Sou feliz e serei cada vez mais! Amém! Porque realizar sonhos, não tem preço!", finalizou.