Band revela qual é o plano para o programa de Faustão em 2023

Diário ou semanal? Programa Faustão na Band tem o seu futuro definido pela emissora

Nesta terça-feira, 13, a Band confirmou que o programa 'Faustão na Band' continuará sendo diário no ano de 2023. Após rumores de que a atração poderia mudar o seu horário de exibição na grade de programação, a emissora afirmou que o programa de Fausto Silva (72) continuará no mesmo horário.

A atração é exibida de segunda a sexta-feira, das 20h30 às 22h.

Inclusive, o diretor Cris Gomes falou sobre o sucesso da atração. "O balanço do primeiro ano é super positivo. Mais de 1.200 convidados, entre eles 450 atrações musicais dos mais diversos segmentos, passaram pelo palco do auditório ao longo de 250 edições. Na plateia, recebemos mais de 90 mil pessoas. No ano que vem, teremos muitas novidades: novos quadros, muita informação e prestação de serviço", disse ele.

Por fim, a Band informou que está feliz com o faturamento do programa e espera o crescimento da audiência em 2023. "Fausto Silva é o maior comunicador do Brasil. A estreia dele na grade noturna da Band trouxe uma audiência qualificada para a emissora, aumentando o resultado na faixa de exibição. Foi criado também o hábito da compra de mídia nesse horário, que levava ao ar programa religioso até a estreia do Faustão. A perspectiva é que em 2023 os resultados comerciais e de audiência cresçam ainda mais", contou Cris Moreira, diretor geral de Comercialização do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Faustão foi para a Band no início de 2022, poucos meses após anunciar sua saída da Globo depois de mais de 30 anos de parceria.