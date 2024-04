Bailarina do 'Programa do Ratinho' pede demissão após piada racista

Cintia Mello, bailarina do 'Programa do Ratinho' pede demissão do SBT após piada racista do apresentador sobre seu cabelo; entenda!

Cintia Mello, bailarina do 'Programa do Ratinho', do SBT, pediu demissão do programa após sofrer piada racista do apresentador Ratinho. A sua decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 18, depois de nove anos trabalhando na atração.

O ocorrido aconteceu em 1 de abril, quando o comunicador fez uma 'piada' sobre o cabelo natural da dançarina. Na ocasião, Ratinho sugeriu que o cabelo de Cintia tivesse piolhos e ainda quis conferir se ele não era uma peruca.

'Cintia, essa peruca sua é a mais bonita", disse ele. "Mas não é peruca, é meu cabelo. Hoje realmente é o meu", respondeu Cintia. "Não é seu cabelo! Eu vi um piolhinho aqui, puxa o cabelo dela", pediu Ratinho para outra dançarina. "Então é bonito. Mas eu realmente achei que era uma peruca", concluiu.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista anunciou a sua decisão de deixar o balé da atração e falou um pouco sobre o ocorrido, apontado como um caso de racismo pelos internautas. "Eu fui orientada a me pronunciar apenas quando estivesse firme nas minhas convicções. Decidi me desligar do Programa do Ratinho. Alguns dias atrás fui tragada por uma situação que eu não escolhi passar, e quero deixar claro aqui que eu tenho muito orgulho em ser uma mulher negra", iniciou Cintia em vídeo nas redes sociais.

Segunda a bailarina, o comentário lhe surpreendeu e afirmou ter procurado diálogo com Ratinho sobre o ocorrido. "Fui pega de surpresa para uma brincadeira inoportuna. E, para mim, contraditória, porque foi feita por uma pessoa que sempre elogiou o meu cabelo natural. Por ter liberdade, afinal, são nove anos de convivência, eu resolvi buscar uma conversa", revelou ela.

Que continuou: "Tentei explicar quais são os estigmas por trás de uma brincadeira como aquela, como acaba impactando a vida de pessoas negras, meu cotidiano, minha vida, minha saúde mental e trabalho, até porque eu trabalho com a minha imagem na rede social".

A dançarina afirmou que ficou chateada com como a situação foi lidada pela emissora e o apresentador. "Eu tinha esperança de que algo acontecesse. Uma conversa pessoalmente, uma nota, um esclarecimento público... Porque meu constrangimento foi público. Mas nada aconteceu. E pior: recebi olhares hostis de algumas pessoas, como se eu tivesse culpa de tudo aquilo que estava acontecendo. Ali eu percebi que ninguém se importava e que não era mais o meu lugar. Tive que distinguir muito bem gratidão de submissão. Sigo de cabeça erguida e consciência limpa, porque tentei fazer o que eu achava ser correto", explicou Cintia.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cintia Mello (@cintiamellomel)

O que Ratinho disse sobre a situação?

Após repercussão negativa entre o ocorrido entre Ratinho e Cintia Mello, o apresentador foi procurado pela CARAS Brasil para falar sobre o caso. Na ocasião, ele afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto e que deve seguir o trabalho normalmente.

A equipe do apresentador explicou à reportagem que "Ratinho não concorda com a forma com que as pessoas estão interpretando a situação". Procuramos o SBT, que não se pronunciou sobre o episódio exibido em horário nobre, apenas indicou a assessoria pessoal de seu contratado.