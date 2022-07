Atriz de Euphoria, Sydney Sweeney chora ao saber de indicação dupla ao Emmy 2022

A atriz Sydney Sweeney foi indicada ao Emmy de Melhor Atriz Coadjvante nas séries Euphoria e The White Lotus

Na última terça-feira, 12, foram divulgados os indicados ao maior prêmio da televisão americana, o Emmy. A atriz Sydney Sweeney (24) recebeu indicações a Melhor Atriz Coadjvante em duas categorias da premiação!

A jovem está concorrendo a Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática por sua performance em Euphoria e ainda disputa Melhor Atriz Coajvante em Série Limitada pela minissérie The White Lotus.

Sydney publicou em seu Instagram um vídeo em que caia no choro ao ligar para sua mãe no momento em que soube das indicações.

“É uma honra saber que tanto Olivia quanto Cassie [personagens de The White Lotus e Euphoria, respectivamente] se conectaram com tantos. Estou muito orgulhosa de ambas as séries e grata a todos que fizeram parte delas. Mas o mais importante, mãe, te amo, nós conseguimos entre os altos e baixos”, escreveu a atriz na legenda.

A colega de Sydney em Euphoria, Zendaya (25) também agradeceu sua segunda indicação ao Emmy, no qual foi vencedora em 2020.

