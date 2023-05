Atriz de Cine Holliúdy celebra destaque nordestino na Globo: "Brasil é mistura"

Em entrevista à CARAS, Larissa Góes defendeu a representatividade na TV e exaltou participação na série Cine Holliúdy

De volta à TV Globo oito anos depois de participar da novela Velho Chico, a atriz Larissa Góes, que está no ar com a série Cine Holliúdy, tem celebrado a decisão da emissora carioca em exaltar a diversidade brasileira em suas produções. Em entrevista à CARAS Brasil, ela destacou que o "Brasil é uma mistura".

Natural do Ceará, Larissa já sentiu na pele o preconceito enfrentado por nordestinos em algumas partes do país, e por isso acredita que a decisão da TV Globo em representar o Brasil profundo na telinha é algo que pode ajudar a diminuir as discriminações.

"Eu gosto quando a gente tem acesso a uma determinada coisa, porque quando a gente tem acesso, a gente exercita a nossa opinião sobre aquilo . E quando eu não tenho acesso, eu crio uma imagem, uma ideia, que pode ser completamente equivocada", disse ela.

"Quando a Globo abre esse canal e passa esse acesso de pessoas que são originalmente nordestinas, para pessoas que não são e estão tendo aquele acesso, acho que cria nisso uma ponte de afeto, de mistura. O Brasil é uma mistura", completou.

A artista também não escondeu o seu otimismo e ansiedade para sentir as primeiras mudanças sociais: "Isso pode nos levar para um lugar de sociedade mais progressista. Eu acredito, torço e reivindico".

Com uma carreira sólida no teatro, Larissa confessou que ainda não está tão acostumada com a proporção que seu trabalho tem ganhado nas ruas. Alvo de muitos elogios do público de casa, ela prefere manter com o pé no chão.

" Sou um pouco cautelosa, gosto de colocar o pé no chão e prezo por fazer o meu trabalho . O que vem depois, e como vem, é consequência de toda uma equipe que está trabalhando", disse ela, que completou dizendo que tem adorado ser parada na rua pelos telespectadores.

"É muito gostoso receber esse retorno positivo. Eu estou aproveitando e eu gosto. Quem não gosta de ter seu trabalho valorizado e ver as pessoas se relacionando bem diretamente e afetivamente ", declarou.

TRABALHO NA COMÉDIA

Apesar de ser natural do Ceará, estado conhecido por seu grande número de comediantes, Larissa Góes confessa que nunca foi muito próxima do gênero e que tem se surpreendido com seu desempenho na produção.

"Sendo bem sincera, eu nunca tinha me achado engraçada. Mas eu tô cheia de referências da minha terra, que tem muita gente engraçada. Em toda a minha história de atuação eu sempre fiz muito drama, tragédia. Então a comédia nunca esteve tão presente quanto agora", afirmou a atriz.

Em meio a um elenco recheado de estrelas do humor como Heloísa Périssé, Edmilson Filho, Falcão, Matheus Nachtergaele e Frank Menezes, a atriz disse que tem aproveitado o momento para pegar algumas dicas: "Olhava para os lados e tentava aprender, observar o estilo da minha comédia. Eu não tinha noção da comédia em mim e o Cine que foi aflorando isso".

Sobre sua personagem, Larissa disse que as duas se parecem em alguns aspectos, mas também possuem grandes diferenças. "Eu não sei se me arriscaria tanto, largar a mãe, largar um projeto. Acho que eu sou mais cautelosa. Eu me apaixono, mas eu cozinho um pouco a paixão para também não fazer muita besteira", afirmou.

"Ela é uma mulher que carrega paixão nas coisas que ela faz, nas decisões que ela toma. Esse pulso que a paixão move na gente, eu acho que é algo que vejo mais forte na Rosalinda. Em mim se manifesta de outra forma", disse.