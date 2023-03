Atores de The Office se reúnem depois de 10 anos do fim da série

Steve Carell se junta à Jenna Fischer e Angela Kinsey em podcast para falar sobre a tão aclamada The Office, 10 anos depois

Nesta quarta-feira, 8, algumas das estrelas de uma das maiores séries de comédias de todos os tempos, The Office, se reuniram, depois de 10 anos dela acabar. Jenna Fischer (49) e Angela Kinsey (51) receberam o ator Steve Carell (60) no podcast Office Ladies.

Além disso, através do perfil oficial da atriz que interpretava Pam, podemos ver uma foto dos três atores juntinhos. Protagonizada por Steve Carell, que vivia o excêntrico chefe do escritório da companhia de papéis Dunder Mifflin, The Office é um sucesso até hoje por satirizar o ambiente corporativo com um humor bastante ácido.

“Steve Carell é o convidado de hoje do podcast Office Ladies! Ouça em qualquer lugar que você quiser! É tudo que você esperava que fosse! Todos os sentimentos. Te amo, Steve!”, escreveu a atriz, na legenda da publicação. Os comentários foram inundados de pessoas extremamente felizes pelo acontecimento. “Meu Deus isso tá realmente acontecendo, calma, todos fiquem calmos!”, disse um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jenna Fischer (@msjennafischer)

Com nove temporadas no total, a sitcom norte-americana The Office durou do ano de 2005 até o ano de 2013. O enredo da tão aclamada produção se passa em torno de um falso documentário, o famoso mockumentary, que coleta depoimentos dos funcionários da empresa Dunder Mifflin sobre as situações malucas que vivem no cotidiano da companhia de papel fictícia em Scranton, Pensilvânia, nos Estados Unidos da América.

O papel principal é de Michael Scott, o chefe e gerente da franquia da cidade que se importa bastante com o bem-estar de seus colegas de trabalho, mas as vezes acaba passando dos limites. Para colocar a convivência do escritório sempre em primeiro lugar, o personagem de Steve Carell coloca a vida e a sanidade de seus empregados em risco quando diferenças e particulares de cada integrante surge. Além dele, a série é estrelada pelo ator John Krasinski, casado com Emily Blunt, que fez filmes como Um Lugar Silencioso e Jack Ryan.