Ator da série The Crown, Stephen Greif morreu aos 78 anos

O ator Stephen Greif faleceu aos 78 anos de idade. A morte dele foi confirmada por seu representante na última segunda-feira, 26. Porém, a causa da morte não foi divulgada.

“É com muita tristeza que anunciamos o falecimento do nosso maravilhoso cliente Stephen Greif. Sua extensa carreira incluiu vários papeis na tela e no palco, inclusive no National Theatre, RSC e no West End. Sentiremos muito a falta dele e nossos pensamentos estão com sua família e amigos”, informaram.

Ele interpretou Sir Bernard Weatherill na série The Crown, que fala sobre a vida da realeza britânica. Ele começou sua carreira de ator na década de 1960 e fez vários trabalhos de sucesso na TV, teatro e cinema.

O ator também esteve nos elencos de Blake's 7, Citizen Smith, EastEnders e Doctor Who.

