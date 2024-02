Arrastão?! Monica Waldvogel comete gafe em transmissão ao vivo na TV

Ao vivo na TV, Monica Waldvogel faz confusão entre arrastão de carnaval e a prática criminosa. Entenda o que aconteceu!

A apresentadora Monica Waldvogel cometeu uma gafe ao vivo na GloboNews nesta quarta-feira, 14. Ela estava mostrando o fim das comemorações de Carnaval em Salvador, na Bahia, quando se confundiu com a definição de ‘arrastão’.

A jornalista acreditou que a notícia que iria anunciar era sobre a prática criminosa de arrastão, que é quando bandidos roubam os várias pessoas ao mesmo tempo. No entanto, a notícia era sobre o arrastão de carnaval, que é quando os trios elétricos agitam multidões na quarta-feira de Cinzas.

No telejornal, ela anunciou: “O Felipe Costa diz que, infelizmente, teve arrastão por lá, né? Tem Carnaval, mas também não tem notícia boa”. Porém, o repórter entrou na sequência e desmentiu a apresentadora, dizendo que era o arrastão de Cinzas.

"Oi, Monica. Olha, arrastão a gente conhece como coisa ruim, né? Mas aqui, hoje, quarta-feira de cinzas é coisa boa. O arrastão da Quarta-Feira de Cinzas. São vários trios elétricos, são vários artistas baianos, que se reúnem para arrastar uma multidão, do Farol da Barra até o Circuito Ondina", disse ele. Então, ela completou: "Arrastão do bem, né, Felipe? Arrastão de festa".

Monica Waldvogel faz rara aparição com o marido

A apresentadora e jornalista Mônica Waldvogel fez uma rara aparição em público com o seu marido, o jornalista e escritor Carlos Márchi. Os dois são discretos com a vida pessoal e quase não são fotografados lado a lado. Porém, eles abriram uma exceção no último final de semana para prestigiarem uma apresentação do esprtáculo 'Pessoa(s)' no MASP Auditório, em São Paulo.

Na entrada do evento, os dois foram fotografados juntos e esbanjaram sintonia. Mônica e Carlos estão juntos há mais de 25 anos.

Atualmente, a comunicadora faz parte do time de profissionais da GloboNews. A partir de julho, ela vai comandar o telejornal Em Ponto ao lado de Tiago Eltz, com foco em cobertura política e econômica.

Waldvogel tem mais de 40 anos de carreira e está na GloboNews desde 2006. Ela já apresentou o Jornal Hoje, o Jornal da Globo, o Bom Dia São Paulo e o Bom Dia Brasil.

Foto: Leandro Menezes/ Divulgação