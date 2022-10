Apresentadora do É De Casa se emociona ao falar de drama de Pantanal

Apresentadora do É De Casa, Rita Batista fica com os olhos cheios de lágrimas ao se reconhecer em cena de Pantanal: 'Sou filha do amor'

CARAS Digital Publicado em 08/10/2022, às 11h48

A apresentadora Rita Batista, do programa É De Casa, ficou emocionada ao falar sobre uma cena do último capítulo da novela Pantanal, da Globo. Na sequência, Tadeu (José Loreto) conversou com o Velho do Rio (Osmar Prado) e descobriu que não é filho biológico de José Leôncio (Marcos Palmeira). O peão recebeu a notícia de que é um 'filho do amor'. Então, a apresentadora de TV se reconheceu na história do personagem.

Com lágrimas nos olhos, ela contou que também é filha do amor e contou a sua história. “Se não conheceu seu ai, pegue um pai de amor”, disse ela, e completou: “Eu tenho meu pai de amor, Paulo Afonso Batista dos Santos. Que mesmo sem nenhuma obrigação resolveu me criar. Ele que é meu tio, irmão da minha mãe. Não teve filhos e me assumiu completamente. Então eu sou uma filha do amor total”.

Os outros apresentadores do É De Casa se emocionaram com o relato da amiga. “Aqui só tem chorona”, disse Maria Beltrão.

Cena marcante no último capítulo

O ator Silvero Pereiraficou radiante ao ver a exibição da cena do beijo gay entre os peões Zaquieu e Zoinho (Thommy Schiavo) no último capítulo do remake da novela Pantanal, da Globo. A cena agitou as redes sociais ao ser exibida na TV e o ator ficou orgulhoso do resultado final.

Na trama, Zaquieu estava na festa de casamento triplo quando encontrou um par romântico. Ao ir dançar com Zoinho, eles derão um beijo carinhoso. A cena viralizou e o ator falou sobre o momento especial.

“Em 2005 foi vetado o beijo entre peões na TV aberta. 2022 fizemos história com esse beijo que foi aceito com muito amor pelo público”, disse ele.