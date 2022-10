Silvero Pereira comemora beijo gay no último capítulo de Pantanal

Silvero Pereira fala sobre importância de cena de beijo gay no final da novela Pantanal: 'Fizemos história'

CARAS Digital Publicado em 08/10/2022, às 11h00

O ator Silvero Pereira ficou radiante ao ver a exibição da cena do beijo gay entre os peões Zaquieu e Zoinho (Thommy Schiavo) no último capítulo do remake da novela Pantanal, da Globo. A cena agitou as redes sociais ao ser exibida na TV e o ator ficou orgulhoso do resultado final.

Na trama, Zaquieu estava na festa de casamento triplo quando encontrou um par romântico. Ao ir dançar com Zoinho, eles derão um beijo carinhoso. A cena viralizou e o ator falou sobre o momento especial.

“Em 2005 foi vetado o beijo entre peões na TV aberta. 2022 fizemos história com esse beijo que foi aceito com muito amor pelo público”, disse ele.

Último capítulo teve participação afetiva de Benedito Ruy Barbosa

O último capítulo da novela Pantanal terminou com uma narração especial feita pelo autor Benedito Ruy Barbosa. Ele leu uma mensagem para a humanidade e comoveu os telespectadores.

Na mensagem, ele disse: “O homem é o único animal que cospe na água que bebe. O homem é o único animal que mata para não comer. O homem é o único animal que derruba a árvore que lhe dá sombra e frutos. Por isso, está se condenando à morte”.