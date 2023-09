Apresentador do Primeiro Impacto, do SBT, comete gafe ao vivo e cai na risada

O apresentador Felipe Malta dá risada ao falar sobre ida ao banheiro ao vivo no programa Primeiro Impacto, do SBT

O apresentador Felipe Malta surpreendeu os telespectadores do programa Primeiro Impacto, do SBT, na manhã desta segunda-feira, 11, por causa de uma gafe ao vivo. Isso porque ele teve um problema em seu microfone e contou que isso aconteceu por causa de uma ida ao banheiro. Entenda!

Felipe Malta estava ao vivo na atração quando o seu microfone ficou sem som porque estava desligado. Ao perceber a gafe, ele correu para ligar o aparelho e explicou o motivo para o mesmo estar desligado durante o telejornal. Após pedir desculpas, ele contou que desligou o microfone para ir ao banheiro no intervalo e esqueceu de ligá-lo novamente.

Entre risadas, ele disse que desligou o microfone para que a equipe não escutasse sua ida ao banheiro. “Eu peço até desculpas aos meus amigos da técnica, mas é porque a gente saiu no intervalo correndo para ir ao banheiro. E eu não vou correr o risco de deixar esse microfone aberto”, disse ele.

Então, o parceiro de trabalho dele, Darlisson Dutra, brincou: “Você desligou por conta do barulhinho, né?”. E Malta confirmou: “A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então eu peço desculpas a você”.

A volta de Dudu Camargo à TV após ser demitido do SBT

O apresentador Dudu Camargo está de volta à TV depois de ficar alguns meses longe da telinha. Ele é o novo contratado da emissora Astral TV, que é transmitida para São Paulo e Campinas, e sua estreia aconteceu no dia 4 de setembro.

Dudu comanda o telejornal policial Alerta News e apareceu em sua estreia com o cabelo mais comprido do que o costumava usar no SBT. Em sua estreia, ele mandou um recado para os fãs e colegas.

Vale lembrar que Dudu Camargo estava fora do ar desde que foi demitido do SBT.