Após polêmica em restaurante, James Corden usa seu talk-show para se explicar e pedir desculpas

O apresentador do “The Late Late Show”, James Corden usou a abertura de seu talk-show para se desculpar e esclarecer sua atitude polêmica em restaurante

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 17h28

Na noite da última segunda-feira, 24, o apresentador James Corden abriu o seu talk-show “The Late Late Show” com um pedido de desculpas após se ver envolvido em uma polêmica ao fazer um comentário rude a um garçom em um restaurante.

“Quando você comete um erro, você precisa assumir a responsabilidade”, começou dizendo na abertura do seu programa.

O apresentador deu detalhes sobre o ocorrido, esclarecendo que a situação aconteceu por conta de uma confusão com o pedido de sua esposa: “Nós nos sentamos [no restaurante], fizemos o pedido e minha esposa explicou sobre uma séria alergia alimentar. E então, quando chegaram as refeições chegaram, minha esposa recebeu a comida da qual era alérgica”.

Corden contou que sua esposa não comeu nada que estava no prato e devolveu a refeição para a cozinha. Porém, a comida voltou com o mesmo erro mais de uma vez. Foi aí que o apresentador perdeu a paciência.

“No calor do momento, eu fiz um comentário sarcástico e rude sobre cozinhar eu mesmo. É um comentário do qual eu me arrependo profundamente. Eu entendo as dificuldades de ser um garçom. Eu trabalhei turnos em restaurantes por anos”, explicou-se.

Entenda como a polêmica começou!

No dia 17 de outubro, o dono do restaurante Balthazar em Nova York, Keith McNelly foi ao seu Twitter afirmar que James Corden era “o cliente mais abusivo com os garçons desde a abertura do restaurante há 25 anos”.

No talk-show que foi ao ar neste último dia 24, James revelou que conversou com o dono do restaurante para resolver a confusão: “Tivemos uma boa conversa. Ele gostou da ligação. Eu estava feliz que conseguimos esclarecer tudo, e eu senti que deveríamos lidar com isso de forma privada, sabe? Mas a esse ponto, a história já estava por aí, e as pessoas estavam chateadas”.