Após polêmica demissão da GloboNews, Cecilia Flesch revela detalhes: “Não era nada”

A jornalista Cecilia Flesch ainda revelou que está com um novo projeto após sua polêmica demissão do canal jornalístico GloboNews

Nesta segunda-feira, 10, a jornalista Cecilia Flesch revelou quais serão seus próximos passos. A profissional que foi demitida do canal GloboNews confirmou que fará um novo trabalho jornalístico após sua saída da emissora.

O programa se chamará “RivoNews”, termo que foi dito pela jornalista no podcast “É Noia Minha?” apresentado por Camila Fremder. De acordo com Cecilia, este termo era usado como piada interna entre os funcionários da GloboNews.

A apresentadora que já está trabalhando nos primeiros passos do programa, registrou a marca “RivoNews” no Instituto Nacional de Marca Industrial. Apesar do termo que faz um trocadilho entre GloboNews e o ansiolítico Rivotril ter sido apontado como a causa da demissão, tanto a Globo quanto a própria Cecilia negam este fato.

“É um projeto para o YouTube e plataformas de áudio. É um programa de jornalismo, mas não segue um formato quadrado. Eu não quero isso”, adiantou a ex-apresentadora do “Em Ponto” ao jornal Folha de S. Paulo.

Cecilia ainda afirmou que pretende sair um pouco da seriedade exigida por seu último trabalho: “Pessoas próximas sempre comentavam comigo: ‘Você é tão irreverente, tão leve, mas quando está no ar é outra pessoa’”.

“Na emissora, me pediam para ser mais contida. Eu tentava ser mais descontraída e via outros apresentadores fazendo brincadeirinhas. Por que eu não podia ser um pouco mais leve, como o maravilhoso Marcelo Cosme, por exemplo? Hoje percebo que era pura implicância”, afirmou a jornalista.

Ainda sobre a despedida e o ambiente de trabalho, Cecilia comentou sobre a GloboNews: “Elas [ex-colegas apresentadoras] adoram a expressão Rivonews e dizem não entender a minha saída. Aí explico que não foi tão surpresa assim, porque eu era, na cabeça da direção, um elo fraco e muito simples da jogada. A Natuza Nery tem o ativo da reportagem do impresso, o Marcelo Cosme da comunidade LGBTQIA+, a Aline Midlej dos negros, e eu? Era comum, branca, cis e classe média. Não era nada”.

Cecilia também detalhou um pouco mais sobre seu novo projeto jornalístico para a internet: “Vamos ter muita conversa e discutir as notícias nacionais, internacionais, política, cultura e todos os assuntos em pauta, tudo que estiver fervendo. Mas tudo de forma descontraída, leve e irreverente. Características minhas que o público não conhece”.

De casa nova!

Quem chegou recentemente ao canal GloboNews foi a jornalista Daniela Lima. Após sua demissão da CNN, Daniela fez sua primeira aparição no canal jornalístico da Rede Globo.

"Temos mais um nome aqui, e que nome! Se juntando ao nosso timaço, nossa família da GloboNews. Venha, Daniela Lima, por favor. Sinta-se em casa, é uma alegria ter você aqui”, disse César Tralli quando chamou Daniela para entrar ao vivo durante o jornal das 18h.