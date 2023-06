Demitida da Globo, Cecilia Flesch fala sobre os bastidores de sua saída da emissora

Ex-apresentadora da GloboNews, Cecilia Flesch diz: 'Fiquei em choque com a minha demissão'

A apresentadora Cecilia Flesch, que foi demitida da GloboNews há poucos dias, comentou mais detalhes sobre a sua saída da emissora de TV. Ela contou que estava percebendo “coisas estranhas” nos bastidores do trabalho antes de ter o seu contrato encerrado.

Em uma live nas redes sociais, ela comentou: “Eu fiquei em choque com a minha demissão, só que eu estava muito bem preparada”. Assim, ela falou sobre mudanças no telejornal que fazia parte. “No dia anterior, eu estava conversando com o chefe de redação sobre as novidades e tinha gravado um programa piloto. Eu não entendia como um jornal que estava há um mês ganhando na audiência poderia estar passando por aquilo”, afirmou ela.

E completou: “Vieram rumores de que o jornal seria diminuído, um clima de insegurança. Meu podcast foi divulgado apenas em abril, mas sempre estive muito tranquila com o conteúdo dele”.

A demissão de Cecilia aconteceu no dia 13 de junho, após ela trabalhar por 18 anos no Grupo Globo. A emissora justificou a saída dela com uma reformulação no programa Em Ponto.

Cecília Flesch se manifesta sobre demissão

Após a demissão, Cecília usou seu perfil no Twitter para se pronunciar sobre a repercussão de seus comentários no podcast 'É Noia Minha?', que aconteceu abril, contudo, os trechos viralizaram na web nesta última segunda-feira, 12.

"Eu sei que aqui é conhecido como a rede do ódio, mas tá atípico pra mim, hein? Muito carinho rolando. Mas ó: eu não falei mal do meu (ex) local de trabalho, ok? Vamos difundir a hashtag 'ouve o podcast?' Ouçam e vocês vão entender como não teve nada demais!", afirmou ela.

Depois, a jornalista ainda explicou um de seus comentários. "Ah! E sobre 'rivonews', eu falo que a gente lida com muita notícia difícil e pesadaa. A gente é obrigado a se medicar, né? E isso é uma brincadeira interna e antiga. Todo mundo tem seu ansiolítico naquela redação: ou é o remédio, o cigarro, o chocolate…", justificou.