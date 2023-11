Após morte de Matthew Perry, Friends se torna a série mais assistida dos streamings

Matthew Perry ficou conhecido por interpretar Chandler Bing na sitcom de sucesso dos anos 90

Após a morte de Matthew Perry, conhecido por interpretar 'Chandler Bing' em Friends, a série, originalmente exibida entre 1994 e 2004, se tornou a produção mais assistida nos serviços de streaming norte-americanos na última semana.

Segundo informações da Variety, nos Estados Unidos, Friends, que está disponível no Max, antigo HBO Max, ficou à frente de novidades como Toda Luz Que Não Podemos Ver, da Netflix, e Gen V, do Amazon Prime Video, entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro, seguindo a morte do astro da série.

A música de abertura do seriado, I’ll Be There For You, também teve um aumento de reproduções. O crescimento foi de 721% nas execuções entre o dia 28 de outubro e 29 de outubro, de acordo com um levantamento da plataforma Deezer. A canção é do grupo The Rembrandts e foi escrita especialmente para o seriado.

Matthew Perry foi encontrado morto em sua casa, em Los Angeles, no último dia 28 de outubro. Segundo informações do TMZ, que noticiou a morte em primeira mão, socorristas teriam sido chamados para prestar atendimento a uma vítima e teriam encontrado o ator sem vida em uma jacuzzi instalada na residência, levando à suposição de afogamento. A causa da morte, no entanto, ainda não foi determinada.

Elenco de Friends se despede pela última vez de Matthew Perry em funeral

Os amigos e familiares do ator Matthew Perry se despediram pela última vez do artista, falecido aos 54 anos, na última sexta-feira, 3. O funeral do artista foi realizado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, próximo aos estúdios da Warner Bros, onde sua série foi gravada. A cerimônia privada contou apenas com a presença das pessoas mais próximas a Matthew, incluindo o elenco principal de Friends.

Em vídeo gravada por via aérea, os atores Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer e Lisa Kudrow foram vistos chegando na cerimônia. Embora não tenha sido visto no vídeo, algumas testemunhas afirmam que Matt LeBlanc também estava presente.