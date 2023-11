Elenco de Friends se despede pela última vez de Matthew Perry em funeral

O funeral do ator Matthew Perry aconteceu na última sexta-feira, 3, em Los Angeles e contou com todo o elenco de Friends; confira o vídeo

Os amigos e familiares do ator Matthew Perry se despediram pela última vez do artista, falecido aos 54 anos, na última sexta-feira, 3. O astro, que conhecido por interpretou Chandler Bing na série de sucesso Friends, foi encontrado morto na banheira de sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O funeral do artista foi realizado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, próximo aos estúdios da Warner Bros, onde sua série foi gravada. A cerimônia privada contou apenas com a presença das pessoas mais próximas a Matthew, incluindo o elenco principal de Friends.

Em vídeo gravada por via aérea, os atores Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer e Lisa Kudrow foram vistos chegando na cerimônia. Embora não seja visto no vídeo, algumas testemunhas afirmam que Matt LeBlanc também estava presente.

O site TMZ informou que a cerimônia de despedida foi discreta, com não mais que 20 pessoas convidadas. A homenagem durou cerca de duas horas e ainda contou com a presença da mãe, pai e padrasto de Perry.

Confira o vídeo:

The cast of Friends have attended the private funeral of their co-star Matthew Perry at the Forest Lawn Church of the Hills on Friday.



Dressed in black suits, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, and David Schwimmer arrived as a quartet to farewell their friend.… pic.twitter.com/JpsM1GJm9N — The Today Show (@TheTodayShow) November 4, 2023

A causa da morte de Matthew Perry

O ator Matthew Perry foi encontrado morto aos 54 anos na banheira de sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 28 de outubro. No entanto, os motivos de seu falecimento ainda permanecem em mistério, já que a autópsia do autor foi considerada inconclusiva.

De acordo com informações apuradas pela CBS News no último dia 30, o Examinador Médico do Condado de Los Angeles divulgou uma atualização indicando que o caso foi 'adiado'. Esse termo sugere que a autópsia foi realizada, mas que a necessidade de mais detalhes requer 'investigações adicionais’, que estão sendo conduzidas por autoridades americanas.

O resultado inconclusivo impossibilitou a determinação da causa da morte do autor. Agora, as autoridades aguardam os resultados dos testes toxicológicos, uma vez que medicamentos de uso controlado, geralmente utilizados para tratamento de depressão e ansiedade, teriam sido encontrados na residência do ator.

O veículo ainda informou que não foram identificados sinais óbvios de trauma no corpo de Matthew. Segundo outras informações divulgadas pelo TMZ, que foi o primeiro canal a noticiar a morte, os socorristas foram acionados para atender a um caso de parada cardíaca.