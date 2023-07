Após demissão da Globo, Manoel Soares revela se voltaria a trabalhar com Patricia Poeta

Em entrevista no 'A Tarde É Sua', Manoel Soares revela que continuará assistindo ao Encontro e como se sente após deixar a Globo

O apresentador Manoel Soares participou do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, comandado por Sonia Abrão, nesta segunda-feira, 17, e falou sobre a nova fase de sua vida após ter sido demitido da Globo há cerca de 15 dias. Durante a entrevista, ele foi questionado se voltaria a trabalhar com a apresentadora Patricia Poeta, que foi colega dele na época do Encontro, e respondeu que não descarta essa possibilidade.

"A vida me ensinou com muita tranquilidade que não se entra duas vezes no mesmo rio. Quando nós entramos [no rio], aquela água já passou, nossa pele já mudou. Eu obviamente não descarto absolutamente nada. Se for algo relevante, saudável, tranquilo de acontecer, meu coração está aberto a tudo. Hoje, eu tenho um projeto pessoal de comunicação e que não caminha na mesma direção que a TV Globo", disse ele, que vai lançar o seu próprio projeto de comunicação com a plataforma Bombou, na qual pretende reunir os conteúdos mais interessantes para o público.

Em outro momento da entrevista, Soares contou se vai continuar assistindo ao Encontro após a sua saída e garantiu que não tem mágoas da atração. "Eu quero dizer que algumas pessoas que fazem parte do meu caminho de vida trabalham no Encontro, o padrinho do meu fiho trabalha no Encontro. Eu não posso ter uma relação de ojeriza com o programa. Eu vou continuar prestigiando o trabalho dos meus amigos. Fiquei muito feliz com a Tati Machado e a Valéria Almeida, são meninas maravilhosas. A minha relaçao com o Encontro e com a Globo não é uma relação de mágoa, ódio, até porque isso não faz bem. Se tiver uma matéria relevante no Encontro e a minha equipe se negar a levar para o Bombou, pode ter certeza que a minha eqipe vai ser chamada a atenção por isso", afirmou ele.

Além disso, o apresentador foi questionado se recebeu propostas de outras emissoras após sair da Globo e ele contou que está dedicado aos seus próprios projetos. "Eu tive a alegria de receber a solidariedade de muitas pessoas após o meu desligamento. Algumas dessas pessoas eram ligadas a algumas emissora. Depois de 20 anos, eu tenho a oportunidade de construir a minha forma de me comunicar com as pessoas. Se estiverem dispostas a abraçar, obviamente que eu vou ouvir. Com certeza eu serei muito criterioso no processo de análise de qualquer proposta. É super importante que a gente crie estímulos para que a sociedade seja melhor. Eu sempre vou ouvir todo mundo", afirmou.

Por fim, Manoel Soares contou como está se sentindo em sua nova fase na vida. "Estou muito feliz, muito tranquilo, estou leve. E a oportunidade de construir coisas que estavam guardadas no coração. Isso é a melhor coisa que posso fazer na vida", declarou.

A demissão de Manoel Soares

Na sexta-feira, 30, a Globo emitiu um comunicado sobre as mudanças nos programas Encontro e Papo de Segunda após a saída do apresentador Manoel Soares. "O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro", informou a emissora.

Logo depois, o apresentador Manoel Soares gravou um vídeo nas redes sociais para confirmar a sua demissão. “Hoje eu encerro um capítulo da minha história profissional. Eu estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros, a contar muitas histórias, durante a pandemia fazer reportagens que ajudaram muitas pessoas. Obviamente, todo ciclo muitas vezes se encerrar e é o caso agora. Está tudo bem, eu não estou triste, não estou triste, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, eu tenho muitos amigos na TV e amigos que eu vou levar para a vida inteira. E isso não é o fim de nada, só o início de outro ciclo. A gente sabe que esse Brasil é grande, nós temos muitas histórias para contar, muitos projetos bacanas para fazer e eu quero vocês junto com a gente. Eu venho aqui na rede social dividir tudo com vocês e não tinha porque não dividir isso. Agora eu vou ficar com as crianças, ficar agarradinho com eles por um tempo. Estava precisando disso também”, disse ele.