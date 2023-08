Após deixar a Globo, Giovanna Antonelli afirma estar pronta para o streaming: "Curtindo"

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Antonelli revelou seus planos de carreira após deixar a TV Globo

Giovanna Antonelli (46) está mais do que preparada para estrear no mercado do streaming após 23 anos na TV Globo. Escalada para Beleza Fatal, primeira novela da HBO MAX, a artista não esconde a alegria. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou os planos futuros para a sua carreira.

"Eu tô curtindo demais, o streaming está completamente inserido na era digital e isso é muito poderoso. Até porque, sou consumidora dessas plataformas e gosto de ter o poder de escolha do que quero assistir cada vez mais e no horário mais adequado pra mim. Streaming é liberdade, é ganho de tempo", disse.

A artista completou dizendo que está sendo, verdadeiramente, uma experiência enriquecedora estar em uma plataforma diferente da que ela costumava trabalhar. "É um contexto novo, mais conectado, mais possibilista, tanto para a gente que está fazendo, quanto para quem está assistindo", afirmou.

Para ela, que tem grandes sucessos da televisão em seu currículo, o streaming surge como um caminho natural de sua carreira artística. "Fiz novelas fora da internet e agora fazendo novela no streaming, é como ver meus negócios crescerem e mudarem a vida de milhares de pessoas, essa passagem do tempo evolutiva é incrível e faz meus olhos brilharem. Enfim, tô prontinha para o que o futuro me reserva", declarou.

Sobre a possibilidade de vir a estrelar projetos mais inovadores e arriscados do que na TV aberta, Giovanna garante que está disposta a tudo e relembrou que não faz o tipo de atriz conservadora.

"Já fiz um pouco de tudo. Quer algo mais inovador que, em pleno início dos anos 2000, seu personagem se relacionar com um clone? Mas amo o universo feminino e falar sobre mulheres e suas histórias, me faria bem feliz", argumentou.

Nos últimos dias, Giovanna se reuniu com parte do elenco da novela Beleza Fatal para começar a leitura dos roteiros da produção, que contará com 40 capítulos. A atriz adianta que os preparativos estão intensos: "Tudo lindo, curtindo muito e estamos vibrando a todo vapor. Um novo personagem é sempre uma curtição, um nascimento, assim como novos projetos".

Em falar em novos projetos, a carioca acaba de expandir os negócios com a abertura de uma clínica de estética, em Anália Franco, São Paulo. Chamada de FlagShip GiOlaser, o espaço tem sido motivo de orgulho para a famosa.

"Está lindíssima e é nosso centro de treinamento também, já aberto ao público e claro, convido todo mundo a conhecer. Muito feliz com a marca crescendo, e toda semana inaugurando uma GiOlaser país afora", celebrou.

Com os novos trabalhos surgindo, Giovanna contou que tem sido um período intenso desde a saída da Globo. "Estou tocando várias coisas, me falta tempo, mas me sobra vontade. Muito bom experimentar coisas novas, diferentes e me dedicar a cada projeto. Estou expandindo meus negócios, que são prioridade. Além de poder determinar meu tempo, pra curtir minha família e minhas aventuras pelo mundo", afirmou.