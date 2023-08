Aos 92 anos, Mauro Mendonça revela como se apaixonou por Rosamaria Murtinho

Em participação no podcast Ser Artista, o ator Mauro Mendonça relembrou como conheceu sua esposa, Rosamaria Murtinho

Casado há mais de 60 anos com Rosamaria Murtinho (87), o ator Mauro Mendonça (92) revelou que se apaixonou pela esposa logo na primeira vez que os dois se viram. A declaração foi dada em entrevista ao podcast Ser Artista, no Youtube.

Durante o bate-papo com o apresentador Marcus Montenegro, o ator abriu o coração e comentou sobre seu relacionamento com Rosamaria, que se iniciou após uma ajudinha do ator Raul Cortez, falecido em 2006.

“Eu e Rosinha estamos comemorando 64 anos de casamento. Foi amor à primeira vista. Quando a vi entrando pela primeira vez no teatro, já me apaixonei e o Raul Cortez disse que eu ia casar com ela”, relembrou o artista, todo encantado.

Ainda durante o programa, Mauro comentou sobre o sucesso da primeira versão do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, lançado em 1976. Na época, a produção não foi apenas bem avaliada pela crítica, mas também pelo autor do livro, Jorge Amado.

"Um dia Rosamaria viu um telegrama que eu recebi do Jorge Amado, quando fiz o filme Dona Flor e seus dois marido, dizendo: 'Parabéns pelo nosso Dr. Teodoro, ninguém faria igual"", contou ele, que ainda completou: "Quando o autor fala isso, esse é o troféu".

Leia também:Mauro Mendonça completa 92 anos e ganha homenagem de Rosamaria Murtinho

A entrevista completa com Mauro Mendonça sairá nesta quarta-feira, 16, no canal do Youtube do podcast Ser Artista Podcast. Os interessados também podem conferir o bate-papo através das plataformas digitais.

ROSAMARIA COMEMOROU ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO

No ano passado Rosamaria usou seu perfil do Instagram para compartilhar uma linda declaração de amor ao marido. Os dois estavam completando 63 anos de casados.

"Hoje completamos 63 anos de casados. Texto não é suficiente para dizer tudo que sinto, o quanto sou grata e o quanto te amo. Feliz nós", escreveu a artista na legenda da publicação.

Entre os comentários, os fãs do casal de artistas se derreteram e elogiaram a longevidade do casamento. "Felicidades ao casal. Vocês são inspirações", disse uma seguidora. "Deus abençõe sempre o amor e a união de vocês", desejou outra.