Mauro Mendonça completa 92 anos e ganha homenagem de Rosamaria Murtinho

Ator Mauro Mendonça apareceu apagando as velinhas e foi agraciado com texto romântico escrito por Rosamaria Murtinho

O ator Mauro Mendonça completou seus 92 anos e ganhou uma mensagem mais que romântica da esposa, Rosamaria Murtinho. Eles são casados desde 1959.

Com direito a foto do casal bem novinho, a atriz escreveu lindas palavras sobre ele: "Esse meninão completa 92 anos e eu sou a pessoa mais sortuda do mundo por compartilhar a maior parte da minha vida ao lado dele".

"O Mauro é divertido, brincalhão, amoroso e compreensivo, além de um pai incrível e um avô carinhoso. Olhando para o que construímos juntos, apenas agradeço ao universo por estarmos de mãos dadas tirando cada pedra do caminho e solidificando cada vez mais nosso amor. Te amo", completou.

Em outra postagem, ela compartilhou fotos dele com a família e apagando a velinha do bolo. Na legenda, dizia: "Celebrando Maurão". O casal tem três filhos: O diretor Mauro Mendonça Filho, o ator Rodrigo Mendonça e jPMendonça.

Mauro é conhecido por seus papéis em 'O Cravo e a Rosa', 'Dona Flor e seus dois Maridos', 'A Favorita' e mais.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rosamaria Murtinho (@roseiramur)