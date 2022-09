Aos 75 anos, Susan Sarandon confirma que é bissexual

A atriz Susan Sarandon (75) surpreendeu os fãs ao comentar abertamente sobre sua sexualidade em uma conversa no programa Late Night With Jimmy Fallon. Ela contou que é bissexual ao fazer uma brincadeira de que gosta de cachorros e gatos.

A revelação aconteceu durante uma conversa sobre animais de estimação. Jimmy lembrou que a atriz já foi ao seu programa com seus cachorros. Porém, ela contou que os bichinhos faleceram há pouco tempo e ela decidiu não ter mais cachorros.

Então, Susan contou que seu filho deu a ideia para ela começar a ter gatos. E ela respondeu: “Eu sou 'bi', então...”. E o apresentador comentou: “Então você quer dizer que gosta de cachorros e gatos?”. E ela comentou: “Eu sou fluída. Eu sou muito fluída no que diz respeito aos animais”.

Anteriormente, Susan Sarandon também já tinha comentado sobre ser bissexual. Após dois casamentos com homens, ela comentou que poderia se relacionar com mulheres.

“Sim, estou aberta. Minha orientação sexual está em disputa, se posso dizer assim. Sou uma monogâmica convicta, então nunca tive uma longa carreira de relacionamentos. Nunca estive disponível às ofertas de qualquer tipo”, declarou há alguns anos.

