Angélica revela detalhes de novo programa e elogia encontro com Maisa: "Ela já é uma mulher"

A apresentadora Angélica (49) vai comemorar a sua chegada aos 50 anos em grande estilo. A artista voltará para a telinha com um programa Angélica: 50 & tanto, o qual fará uma mistura de resgate dos seus mais de 40 anos de carreira e um encontro ao lado de grandes estrelas femininas do Brasil. Uma delas foi Maisa Silva (21), a qual disse ter se surpreendido ao conhecê-la pessoalmente. "Ela é uma mulher", disse.

"Eu sempre quis conhecer a Maísa, porque eu sempre achei ela uma mulher, mas muita gente acha que ela é uma menininha eterna. Ela já é uma mulher muito forte, muito incrível e eu me surpreendi bastante, porque eu fiquei achando ela ainda mais gênia", contou ela em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente.

Com direção de conteúdo de Chico Felitti e direção artística de Isabel Nascimento Silva, Angélica: 50 & tanto estreia no próximo dia 26 de novembro. Com cinco episódios, o programa será exibido através do canal GNT e no Globoplay. Além disso, pequenos trechos também serão transformados em um quadro do Fantástico.

"Foi um projeto que também me fez refletir bastante sobre esses 50 anos. Até mesmo com as imagens, com tudo que a gente acabou vendo para editar e para fazer o programa, coisa que eu nem lembrava, coisas que estavam lá no fundo do coração da memória e a gente vai vivendo e esquecendo. Revisitar isso tudo foi muito importante", refletiu.

Além de Maisa, a atração também terá encontros de Angélica com Xuxa, Anitta, Eliana, Sandy, Ivete Sangalo, Susana Vieira, entre outras personalidades. Para a loira, o bate-papo entre mulheres fluiu de maneira tranquila e permitiu grandes revelações pessoais.

Para Angélica, receber os convidados em sua própria casa foi algo positivo. Ela relembrou o bate-papo descontraído ao lado de Xuxa e Eliana, a quem ela construiu uma grande amizade ao longo dos anos nos bastidores da televisão.

"Acho que a gente nem pareceu muito que estávamos em frente às câmeras. A gente ficou muito à vontade, ficamos muito à vontade uma com a outra", recorda ela, que ainda completa falando que as gravações foram um verdadeiro misto de sentimentos.

"Nos episódios a gente ria e segundos depois a gente tava chorando. Como é a vida mesmo, né? Cheia de nuances. Isso foi muito legal. Até porque a gente tava em casa literalmente, acho que isso também ajuda. Todo mundo veio no clima de celebrar mesmo", relembra.