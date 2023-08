Angélica abre o coração sobre rivalidade com Eliana e Xuxa: “Fortaleceu uma linda amizade”

Amizade de milhões! Angélica publica carta aberta para Eliana e Xuxa após reencontro emocionante no ‘Criança Esperança’

Após um reencontro emocionante no palco do ‘Criança Esperança’ na Globo, Angélica surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 8, ao abrir seu coração sobre a rivalidade com as apresentadoras Eliana e Xuxa. Em uma carta aberta, a loira fez questão de esclarecer os rumores e exaltar essa amizade tão especial!

Em seu perfil oficial do Instagram, Angélica publicou uma foto icônica ao lado de Eliana e de Xuxa na apresentação que apoiou o projeto solidário em prol das crianças e adolescentes na última segunda-feira, 7, e marcou um momento único na televisão brasileira em meio às especulações de inimizade que a acompanharam as três apresentadoras ao longo da carreira.

“Nossa amizade transcendeu as telas da televisão e se transformou em uma conexão verdadeira e duradoura”, iniciou a apresentadora. "O carinho e cumplicidade que compartilhamos forma uma aliança única. Onde queriam que houvesse rivalidade, na verdade, fortaleceu uma linda amizade”, Angélica fez questão de esclarecer na legenda da publicação:

A loira ainda celebrou o reencontro com as amigas e destacou a causa especial por trás do show: “Uma noite que ficará para sempre marcada em nossa história. Ontem, no Criança Esperança foi muito especial, nos unimos para uma causa nobre: ajudar as crianças em situação de vulnerabilidade”, completou Angélica.

“O palco do Criança Esperança brilhou ainda mais com a presença de tantos amigos, colegas de profissão e nossos amados/maravilhosos fãs. Juntos, podemos fazer grandes coisas e espalhar amor e compaixão para todos vocês que tanto nos apoiam”, a apresentadora finalizou a publicação que emocionou seus seguidores.

Vale lembrar que além de participarem do Criança Esperança juntos, o trio poderoso fez uma apresentação memorável nas telinhas da Globo! Angélica cantou o seu hit Vou de Táxi; Xuxa soltou a voz com a canção Ilariê; e Eliana cantou a música Os Dedinhos e ainda fez um discurso emocionante. Confira detalhes do encontro único!

