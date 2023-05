Âncora da Band não segura o choro ao compartilhar morte de sua mãe

Jornalista Renata Dourado homenageou a mãe durante o jornal e caiu no choro durante o desabafo

A âncora do telejornal “Band Cidade DF”, Renata Dourado, não conseguiu conter as lágrimas ao vivo. A jornalista interrompeu a transmissão para anunciar a morte de sua mãe, Dona Sonia Dourado, e prestou uma homenagem emocionante durante o programa.

Com a voz embargada, Renata abriu o coração e compartilhou sua dor com os telespectadores. “Eu quero dedicar esse jornal de hoje a minha mais fiel telespectadora, que agora me acompanha de um outro lugar, de um outro plano”, iniciou a apresentadora.

Ela relembrou a importância de sua mãe. “A minha mãe, Sonia Dourado, minha maior incentivadora, minha miga, minha parceira de vida, que se foi na última quarta-feira, dia 26”, contou.

Com fotos de dona Sonia sendo exibidas, ela concluiu o desabafo. “Obrigada por tudo o que você fez por mim, pelos meus irmãos e por todos aqueles que passaram por sua vida. Que você esteja em paz e que receba todo o amor que você plantou por onde você passou em toda a sua jornada… Te amo para sempre. A gente se vê. Um beijo”, disse em lágrimas.

Veja vídeo da homenagem feita pela âncora: