Ana Maria Braga mostra detalhes de mesas de café da manhã inspiradas em Taylor Swift

Ana Maria Braga contou com mesas de café da manhã inspiradas em Taylor Swift para homenagear a passagem da cantora pelo Brasil; confira detalhes!

A cantora norte-americana Taylor Swift está no meio de sua passagem pelo Brasil com a The Eras Tour. Com as três apresentações no Rio de Janeiro já realizadas, a artista ganhou ao longo da última semana várias homenagens da apresentadora Ana Maria Braga no seu programa Mais Você, da Globo.

No seu tradicional café da manhã, a comandante decidiu apostar em decorações inspiradas nos álbuns de Swift ao longo da semana. Até agora, Ana Maria trouxe mesas inspiradas em Reputation, Taylor Swift, Fearless, Speak Now e Red. Com docinhos, utensílios e decorações das cores dos discos, a comunicadora chamou atenção dos fãs da loirinha com a homenagem.

Em suas redes sociais, ela compartilhou alguns detalhes das mesas de café da manhã e pediu a opinião do público. "Desde a semana passada minha super produção tem feito mesas lindas de café da manhã inspiradas nos álbuns da @taylorswift. Qual a sua favorita?", questionou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores e fãs de Swift deixaram suas opiniões nos comentários. "Reputation eu amoooo", disse um. "A de Red é a mais linda!!!", escreveu outro. "Todas lindas", disparou mais um.

Confira os resultados:

Taylor Swift já está em São Paulo para shows da The Eras Tour

Nesta terça-feira, 21, a cantora Taylor Swiftdesembarcou em São Paulo para a segunda parte de sua turnê pelo Brasil. A "loirinha", como é apelidada, surpreendeu ao desembarcar na terra da garoa e ser recebida calorosamente pelos seus fãs, mesmo após uma série de polêmicas em seus shows no Rio de Janeiro. Entre elas incluí a trágica morte de dois fãs e o adiamento de um dos shows.

Através da rede social X (antigo Twitter), os fãs da cantora expressaram surpresa ao descobrirem que Taylor decidiu estender sua estadia e passar mais uma semana no Brasil. Isso porque ela costuma retornar imediatamente aos Estados Unidos durante os intervalos entre suas apresentações. Na Argentina, por exemplo, ela foi vista embarcando ainda com a roupa do espetáculo.

Felizes com a notícia, os admiradores da cantora dividiram detalhes da movimentação de seu jatinho particular. Alguns até organizaram uma transmissão ao vivo para acompanhar em tempo real a localização da artista internacional. Outros fãs se dirigiram ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na tentativa de ver a loirinha de perto.