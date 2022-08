Ana Maria Braga demite funcionária do Mais Você após erro ao vivo

Ana Maria Braga demite pessoa que foi a responsável por exibir imagem de macaco enquanto a apresentadora fala sobre um caso de racismo no programa Mais Você

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 15h03

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou que demitiu a pessoa responsável por exibir um vídeo de forma errada no programa Mais Você, da Globo, na manhã desta segunda-feira, 1º. O vídeo em questão ganhou repercussão nas redes sociais durante a exibição do programa e foi muito criticado pelos telespectadores. Isso porque uma pessoa colocou no ar uma imagem de macacos enquanto a apresentadora falava sobre o caso de racismo contra os filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

No Twitter, Ana Maria confirmou que a funcionária não faz mais parte de sua equipe no programa e que considera que o erro foi imperdoável.

“Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava sobre um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe”, informou.

Pouco depois, Ana Maria Braga gravou um vídeo de dentro do seu camarim para pedir desculpas pelo erro de sua equipe. “Enquanto eu chamei a fala da Giovanna, apareceu uma imagem horrível, que não deveria ter acontecido. É uma falha imperdoável. Eu queria só dizer para vocês que quero me desculpar e a pessoa responsável por isso não faz mais parte da nossa equipe. Desculpa”, disse ela.

Confira os posts de Ana Maria Braga sobre o erro no Mais Você:

Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 1, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!