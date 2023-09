Ana Maria Braga rebate ataque homofóbico a Gil do Vigor: 'Homem com H maiúsculo'

Gil do Vigor se manifestou depois de receber comentário preconceituoso e ganhou apoio de Ana Maria Braga

Depois de Gil do Vigordenunciar ataques homofóbicos em sua conta no Twitter, Ana Maria Braga saiu em defesa do economista. Além de ser uma atitude digna de repúdio, ela também é crime como diz a lei 7.716, enquadradas e equiparadas ao crime de racismo, por se tratar da discriminação de gênero ou sexualidade. A pena pode variar de um a três anos, mais multa, podendo chegar a cinco anos se houver divulgação do ato homofóbico em meios de comunicação, como nas redes sociais.

"Não pode ficar quieto mesmo com uma coisa dessas. Ele (Gil do Vigor) é um exemplo pra todos nós, de dedicação, de honradez. Um homem de verdade, com H maiúsculo. Homofobia não cabe mais em lugar nenhum", declarou a apresentadora do "Mais Você", da TV Globo.

Gil do Vigor sofre homofobia

Gil do Vigor foi vítima de homofobia, constituída estruturalmente na sociedade, tal qual como o racismo e o machismo, por declarar torcida ao Sport Club do Recife. "Machuca tanto isso. A única coisa que eu quero é fazer o bem, mas a pessoa vem me atacar. Mas seguirei firme com meu orgulho", desabafou. A situação foi exposta pelo próprio ex-BBB por meio das redes sociais.

"Sport é clube de macho e sempre será. Por causa de vocês, o Sport está virando [motivo de] chacota dos rivais. Está feliz agora? Vai torcer para a Barbie que é rosa", disparou o usuário. O homem também aconselhou Gil a mudar sua orientação sexual. Para justificar a homofobia, o internauta citou a bíblia e religião.

"Vai arrumar uma namorada, construir uma família e dar bons exemplos para as crianças. Deus me livre um filho meu começar com esses pantim, eu tiro em um instante ou cai fora. Minha família é uma família de respeito aos valores cristãos", falou.

"E quem vier defender safadeza é hipócrita, pois ninguém quer isso para o seu filho, mas nos filhos dos outros defendem, né? Todo pai espera que seu filho seja orgulho da família e seja normal", aconselhou o internauta.