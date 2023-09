Gil do Vigor denuncia ataque homofóbico e declara: “Seguirei firme”

O economista e ex-BBB Gil do Vigor sofreu um ataque homofóbico e foi às suas redes sociais se manifestar

Nesta terça-feira, 26, Gil do Vigor se manifestou em suas redes sociais ao se vítima de um ataque homofóbico. Um comentário foi feito em um dos vídeos de seu canal “Matemática do Vigor”, onde dá aulas de matemática para vestibulando.

Além de diversas ofensas, o comentário negativo ainda comentava sobre o fato de Gil ser apoiador do time de futebol Sport Clube, de Recife. Gil é diretor de Diversidade e Inclusão do time de futebol, e no comentário que atacava Gil, a pessoa ainda afirmava que o Sport é “time de macho”.

Em seu Twitter, Gil se manifestou sobre o comentário maldoso e declarou: “Machuca tanto isso! A única coisa que eu quero é fazer o bem, mas a pessoa vem me atacar. Mas seguirei firme! Com meu orgulho”. O próprio time Sport Club do Recife também se manifestou publicamente: “O Sport é um clube para todos. Temos muito orgulho de te ter como nosso torcedor e diretor de Diversidade e Inclusão, Gil”.

Os seguidores do ex-BBB prestaram apoio e se manifestaram nos comentários da publicação! “Gil, você é maior que essa gente”, escreveu um seguidor. Outra fã comentou: “Gil, tem que parar de dar moral para gente que não presta. A gente tem que valorizar quem vale a pena. A pessoa que comenta um absurdo desses não é digna de consideração. Ela quer atenção, não demos isso a ela. Você sabe que é maravilhoso”.

Uma admiradora ainda escreveu para o semifinalista do BBB 21: “Toda a minha solidariedade, Gil. Você tem feito um ótimo trabalho distribuindo seu conhecimento. Uma coisa que me disseram a um tempo quando sofri preconceito foi que geralmente quem ataca é quem não faz nada”. Outra seguidora comentou: “Você é gigante! Você merece o mundo inteiro, você é luz”. Um fã ainda declarou: “Sua missão aqui é muito maior do que qualquer comentário infeliz desse, Gil. Você é pura luz e tenho certeza que sua família se orgulha demais de quem você é! Muita força! Você não está sozinho”.

Recentemente, Gil fez um outro desabafo em suas redes sociais. O economista tinha o desejo de levar seus sobrinhos para uma viagem internacional, porém, o plano acabou sendo frustrado por conta dos vistos.

“Eu querendo levar meus sobrinhos para a Disney e não consigo porque negaram os vistos de dois deles! Isso é tão injusto. Os bichinhos estão tristes demais! E o pior é que eu tenho dinheiro, graças a Deus e eu amo meus sobrinhos e tudo que eu quero é poder dar uma experiência boa pra eles. Mas enfim, Deus vai ajudar na próxima tentativa”, escreveu .