Ana Clara Lima se choca com profecia de Luciano Camargo sobre sua carreira

Apresentadora Ana Clara Lima conta que ficou assustada com profecia feita pelo cantor Luciano Camargo sobre sua carreira em 2018

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 11h44

A apresentadora Ana Clara Lima (25) recordou uma profecia feita por Luciano Camargo (49) em 2018 durante sua participação no Altas Horas no último sábado, 09.

A artista contou que o sertanejo a abordou disfarçado de idosa e fez a previsão de que ela seria uma grande apresentadora. Na época, a ex-BBB ainda não havia iniciado sua trajetória na TV Globo.

No programa comandando por Serginho Groisman (72), o irmão de Zezé Di Camargo (59) relembrou o momento. "Eu amo, fico assistindo, gosto de ver. Falei pra ela [Ana], o dia que eu a vi pela primeira vez na minha vida lá no Luciano Huck. Eu falei: 'você nasceu para isso, menina. Você vai ser uma grande apresentadora'. E hoje tá aí", contou ele ao falar que é um grande fã de programas de TV.

Foi então que Ana Clara revelou que ficou assustada com a previsão: "Eu tomei um susto. A gente tava fazendo o Criança Esperança em 2018. O Luciano Huck fez uma dinâmica com o Luciano que ele vestiu de idosa. E as pessoas tinham que descobrir quem era a senhorinha", explicou ela.

"Eu tava apresentando uma outra coisa, eu nem tava trabalhando na Globo, não tinha feito Vídeo Show [1983-2019] ainda. E aí veio a senhorinha e falou: 'você vai ser uma grande apresentadora, você vai ser maravilhosa, você é muito boa'. Eu passei [falando]: 'gente, quem é essa senhora?'", completou a famosa.

"Visionária", comentou Talitha Morete, que também foi convidada da atração. "Ela só descobriu agora no Instagram quando eu falei pra ela", brincou o sertanejo. "Quando ele foi embora eu descobri, falei 'ah tá, era o Luciano'", revelou Ana.

Sabrina Sato, Fernando Fernandes, Thiago Oliveira e Pitty também estiveram no programa de sábado, 09.