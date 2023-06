Marcia Goldschmidt detona exposição da vida íntima de Gugu: "Fico indignada"

Amiga íntima, Marcia Goldschmidt detona exposição da intimidade do apresentador; ela disse que ele tinha motivos para se 'esconder'

Amiga de Gugu Liberato, a apresentadora Marcia Goldschmidt pediu respeito à história do apresentador. Após anos de convivência, ela fez um balanço da relação que os dois criaram no passado com muita lealdade.

"O Gugu sempre foi muito legal. Ele ia para Portugal e visitava minha casa. A gente tinha projetos juntos que ninguém sabia porque ele era muito discreto", declarou ela em entrevista para o jornalista Leo Dias.

Ela lamentou a exposição da vida íntima do apresentador que faleceu em 2019. "Hoje me dói ver a imagem dele ser jogada no ventilador sem nenhum respeito, eu fico indignada de ver o que estão fazendo com a privacidade do Gugu", disse ela.

Em um desabafo, ela disse que Gugu Liberato deveria ser respeitado. "Ele era muito querido, discreto. O que interessa a vida dele ser jogada desse jeito? Ele não queria isso, se quisesse, ele teria dito. As pessoas confundem. Ele nunca entrou nisso, nem com os filhos ele aparecia. Ele só queria viver a vida dele. Era um outro momento, nada era aceito. Ele tem pais portugueses, muito conservadores. Não contar era um direito dele", defendeu ela.

DESABAFO DO FILHO

Recentemente, João Augusto Liberato, filho mais velho de Gugu Liberato, fez um depoimento nas redes sociais após a audiência na justiça para se defender de comentários maldosos. "Eu sou uma pessoa reservada e discreta como meu pai era. Eu realmente não queria me manifestar publicamente sobre este caso, mas todos os vazamentos sobre a audiência de ontem, e tudo que falaram ao meu respeito, me obrigaram a escrever esta mensagem. Eu fiz questão de estar presente e não é verdade que preferi ficar calado durante a audiência, não me manifestei porque não era o momento de me ouvir", explicou sobre ficar quieto.

"Fiquei muito surpreso quando falaram que decidi ficar calado. Porque, pelo contrário, tenho muito para falar e até tive que me segurar para não falar quando não era o momento. Foi muito triste ver e ouvir tantas coisas que não eram verdadeiras, mas eu respeitei as regras da audiência. Tudo o que venho vivendo é muito triste e incrivelmente desnecessário. Meu pai me ensinou tantas coisas e o que eu quero é seguir minha vida honrando isso tudo", lamentou.