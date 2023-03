Alessandra Ambrósio encara com paixão nova fase após reviravolta na carreira

Alessandra Ambrósio contou sobre novas paixões na carreira profissional e entregou qual delas vem roubando seu coração

Alessandra Ambrósio (41), super modelo brasileira, não vive só de desfilar nas maiores passarelas do mundo. A celebridade, conhecida mundialmente, também é atriz e apresentadora, e encara com paixão a nova fase após reviravolta na carreira profissional. Em entrevista à CARAS Brasil, ela contou sobre as diversas áreas nas quais está trabalhando e ainda entregou qual delas vem roubando seu coração.

"Eu gosto de atuar, adoro. Todas as vezes que eu atuei, nas oportunidades que eu tive, eu aprendi bastante. E se tiver algum novo projeto que eu me interesse, eu acho que eu faria com vontade. Mas tem outras áreas que eu também gosto", compartilhou Alessandra Ambrósio . A atriz já participou de alguns filmes, como nas recentes produções Pai em Dose Dupla e Pai em Dose Dupla 2.

A super modelo , que descobriu recentemente uma profissão pela qual se apaixonou, revelou para a CARAS qual a área de trabalho que vem roubando o seu coração: "Apresentação, que eu fiz com a HBOMax, eu amei. O The Cut foi a minha primeira vez apresentando um programa e eu amei, me diverti horrores, aprendi muito. Essa foi uma área bem legal, nem imaginei que ia gostar e acabei amando". Alessandra Ambrósio estreou como apresentadora no reality show The Cut Brasil, da HBO Max. No programa, doze dos melhores cabeleileiros das terras brasileiras competem pelo título de profissional mais talentoso e criativo do país.