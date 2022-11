Romulo Estrela comemora aniversário da esposa com linda declaração: "Amor puro!"

O ator Romulo Estrela, de 'Travessia', se declarou para a esposa, Nilma Quariguasi, que completou 37 anos nesta quinta-feira, 24

Dia de comemoração! O ator Romulo Estrela (38) usou as redes sociais para celebrar o aniversário da esposa, Nilma Quariguasi, que completou 37 anos de vida nesta quinta-feira, 24.

Em seu perfil no Instagram, o protagonista da novela 'Travessia' compartilhou uma sequência de registros mostrando vários momentos especiais ao lado da amada e escreveu uma linda declaração de amor para comemorar a data especial e homenagear Nilma.

"Hoje é seu dia, meu amor. Ter você por perto é carinho, cuidado, inspiração, é amor puro. Dividir a vida contigo é a coisa mais deliciosa desse mundo. Desejo que o universo continue te abençoando, que você siga realizando todos os seus sonhos, isso realiza a gente também. Te amamos com todo nosso amor", declarou ele.

Nilma ficou emocionada com a declaração do esposo e retribuiu o carinho com uma mensagem: "Te amo tanto! Obrigada, meu amor, vocês são o maior presente da vida!", escreveu ela.

Na sequência, diversos adimiradores do casal também desejaram felicitações para a Social Media. "Nilma maravilhosa, feliz aniversário!!!!", escreveu Vanessa Giacomo. "Meu Deus, como eu amo. vc é pura Luz, e merece tudo de mais lindo dessa vida", disse Aline Wirley, "Coisa Linndaaa, Feliz Aniversário Nilmaaaaa", desejou Duda Beat.

Vale lembrar que o casal estão junto desde 2017 e tem um filho, Theo, que completou 6 anos em junho deste ano.

VEJA A DECLARAÇÃO QUE ROMULO FEZ PARA A MULHER: