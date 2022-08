Ricardo Villardo apresenta seu monólogo em São Paulo

Ricardo Villardo, que fez sucesso com vídeo de homenagem para Paulo Gustavo, fará duas apresentações em São Paulo do espetáculo 'Você Não é Todo Mundo'

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 16h12

O humorista Ricardo Villardo está pronto para apresentar a comédia Você Não É Todo Mundo em São Paulo. Ele fará duas únicas apresentações na cidade nos dias 6 e 7 de agosto, no Teatro Bibi Ferreira. O espetáculo é uma peça autoral do artista, que conta a história de sua vida, desde a infância até a estreia nos palcos, em um monólogo que promete fazer o público rir e chorar.

“É meu primeiro monólogo e nele eu tenho a oportunidade de contar um pouco da minha história. A cada sessão eu me descubro mais. A interação com a plateia, que é algo bem latente, a comédia cotidiana e o drama são elementos presentes, e isso pra mim é o mais legal. Ver o público rir e chorar, quase ao mesmo tempo, é o maior reconhecimento que um artista pode ter”, disse ele.

O artista está muito feliz com o que conquistou em sua carreira, que começou aos 17 anos quando morava em Brasília. “Chegar até aqui e ver tudo o que eu conquistei é um sentimento único. Ainda estou longe do topo, mas sei que aos poucos venho fazendo a diferença, trazendo alegria e fazendo da arte a minha voz. Não é nada fácil, por sermos independentes. Se não há patrocínio, não há verba. Mas desistir nunca será uma opção. Agora estamos prontos para rodar o país”, declarou.

Ricardo Villardo conquistou o público e fez sucesso na internet ao gravar um vídeo com uma homenagem para o humorista Paulo Gustavo (1978-2021) na época da morte do artista. No vídeo, ele criou uma conversa da personagem Dona Hermínia com Deus para falar sobre Paulo Gustavo. Assista abaixo!