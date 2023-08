Quilate das estrelas mostra a grandeza e o respeito pelo legado de Aderbal Freire-Filho

Legado de Aderbal Freire-Filho é homenageado; dezena de celebridades compareceram ao velório no Rio

A despedida do diretor Aderbal Freire-Filho que aconteceu no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, foi marcada pela presença de estrelas do mais alto quilate. Durante toda a manhã desta quinta-feira, 10, atores, cantores, produtores e membros da classe artística marcaram presença.

Poucas vezes se viu uma quantidade tão grande de artistas da mais alta grandeza. Todos também prestaram solidariedade e condolências para Marieta Severo, que manteve a discrição durante toda a cerimônia.

Entre os nomes que apareceram estão o cantor, compositor e escritor Chico Buarque, a cantora Zélia Duncan, as atrizes Andrea Beltrão, Patricia Pillar, Beth Faria, Fernanda Torres, Giulia Gam, Julia Lemmertz; os atores Marco Nanini, Daniel Dantas, Mateus Solano, José Loreto, Marcos Caruso; o diretor Daniel Filho e a coreógrafa Deborah Colker.

Muito querido pelos amigos, ele era o fundador do Teatro Poeira, local que acabou escolhido para a cerimônia de despedida que foi marcada pela emoção e pelas boas histórias. Os amigos já acompanhavam desde 2019 os desdobramentos do AVC hemorrágico que o deixou precisando de cuidado médicos. Desde então, o diretor era assistido por uma equipe multidisciplinar em casa e contava com o apoio incondicional da esposa.

Aderbal Freire-Filho construiu uma carreira respeitada em seus 82 anos e dirigiu dezenas de espetáculos superpremiados. Na televisão, fez algumas pequenas aparições, mas ficou marcado pelo Arte do Artista, programa que comandou na TV Brasil por quatro temporadas. Culto e com uma bagagem pouco comum entre os membros do mesmo ofício, ele transitava entre todos os meios com grande facilidade.

Há alguns anos, ele foi um dos entrevistados do programa Espelho, apresentado por Lázaro Ramos na TV Brasil. Na ocasião, ele falou abertamente sobre sua paixão pela arte e sobre as mudanças na sociedade brasileira. Na ocasião, ele deu um recado para o público. " Vamos buscar o conhecimento, tanto o grande conhecimento, buscado pelos pensadores e pelos cientistas, como o mínimo conhecimento, do nosso entorno, a sabedoria popular. As pessoas não dialogam, se agredirem, brigam e parecem que podem mentir na nossa cara. Eu nunca vi tanto descaramento" , desabafou ele.

