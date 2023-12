Prêmio do teatro musical reúne celebridades em noite especial; veja fotos

O Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID), dedicado ao teatro musical brasileiro, chega a sua 6ª edição em noite especial

A 6ª edição do Prêmio Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) aconteceu na noite desta quarta-feira, 6, e reuniu diversos famosos para celebrar o teatro musical brasileiro. O evento foi realizado no teatro Villa Lobos, em São Paulo, e homenageou a atriz Claudia Raia, grande nome do gênero.

Além da homenagem para a grande estrela do teatro musical, a premiação também escolheu os melhores artistas de diversas categorias. O músico Lucas Lima venceu a categoria Destaque Revelação por sua performance em Once, o Musical.

A atriz Giulia Nadruz venceu a catorgia Destaque Atriz por seu papel em Funny Girl - A Garota Genial e o ator Beto Sargentelli foi o campeão da categoria Destaque Ator por sua performance em Bonnie & Clyde - O Musical da Broadway. Nomes como Miguel Falabella, Fafy Siqueira e Tiago Abravanel também estiveram entre os indicados da noite.

A cerimônia especial esteve em sua segunda edição presencial, e foi conduzida por Adriano Tunes e Mariana Grandi, com o comando também do idealizador Joaquim Araújo. Além disso, a noite também contou com números musicais e um tributo em memória de Pedro de Landa, um dos cofundadores do evento, morto em junho deste ano.

Durante sua homenagem, Claudia Raia ainda celebrou a peça Tarsila, a Brasileira, que contará a história de Tarsila do Amaral (1886-1973). "É um projeto muito importante para a identidade cultural do nosso país para que a gente conheça e reconheça o DNA artístico do nosso país. Essa mulher é muito importante, essa história tem que ser contada."

A artista ainda completou sobre sua trajetória com o teatro musical. "Perdi tudo o que eu tinha, e assim é até hoje. Com ou sem Lei Rouanet, é sempre difícil, é sempre uma luta. Mas me dá muito orgulho olhar hoje o mercado do teatro musical. Que bom ver o nosso teatro musical brilhando e sendo hoje o gênero mais importante do teatro."

CONFIRA FOTOS DAS CELEBRIDADES NO PRÊMIO DID:

Foto: Andy Santana

Foto: Andy Santana

Foto: Andy Santana

Foto: Andy Santana

Foto: Andy Santana

Foto: Andy Santana

Foto: Andy Santana

Foto: Andy Santana

Foto: Andy Santana

Foto: Andy Santana