Claudia Raia se derrete pelo filho caçula em premiação: 'Meu milagrinho'

Claudia Raia esteve no Prêmio DID (Destaque Imprensa Digital) 2023, premiação dedicada ao teatro musical, nesta terça-feira, 6

A atriz Claudia Raia (56) foi homenageada no Prêmio DID (Destaque Imprensa Digital) 2023, premiação dedicada ao teatro musical, nesta terça-feira, 6. Durante o discurso de agradecimento, ela se derreteu pelo seu filho caçula, Luca, e exaltou seu próximo trabalho no teatro, Tarsila, a Brasileira.

"Estou vivendo esse ano um momento especial na minha vida, meu milagrinho nasceu, o Luca", começou Claudia Raia . "E nasceu junto com o Luca a Tarsila, a Brasileira. É um projeto muito importante para a identidade cultural do nosso país."

A peça tem previsão de estreia para 25 de janeiro do ano que vem. A artista ainda ressalta a importância da história de Tarsila do Amaral (1886-1973). "Para que a gente conheça e reconheça o DNA artístico do nosso país. Essa mulher é muito importante, essa história tem que ser contada."

Claudia Raia ainda relembrou o início de sua carreira no teatro musical, e todo o trabalho que teve para que o estilo de espetáculo se tornasse grande no Brasil. "Ver esse filho que nasceu, engatinhou e hoje está grande, gigante, é um enorme prazer. Aos 19 anos eu olhei para um lado e para o outro e falei: 'Ninguém vai produzir musical, eu vou ter que apredender a produzir porque se não, não vou conseguir fazer o que eu quero fazer'."

"Perdi tudo o que eu tinha, e assim é até hoje. Com ou sem Lei Rouanet, é sempre difícil, é sempre uma luta. Mas me dá muito orgulho olhar hoje o mercado do teatro musical. Que bom ver o nosso teatro musical brilhando e sendo hoje o gênero mais importante do teatro", completou a artista.

