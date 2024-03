Osmar Prado brinda nos palcos os 65 anos de carreira: 'Muito fôlego'

Em entrevista à CARAS Brasil, Osmar Prado fala sobre retorno com a peça O Veneno do Teatro após dez anos longe dos palcos

Osmar Prado estrela a peçaO Veneno do Teatro, em cartaz no SESC Santana, em São Paulo, até 24 de março. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre o retorno ao teatro após dez anos e reflete sobre brindar aos 65 anos de carreira nos palcos: "Muito fôlego".

"Sempre foi o teatro que me acolheu quando, de alguma forma, eu deixei a televisão ou fui deixado por ela. Tenho a intenção de que O Veneno do Teatro seja para o resto da vida. Será a peça que eu vou representar enquanto tiver forças, porque eu tenho 76 anos e ela exige muito do Marquês", declara Osmar Prado .

"Estou com um bom preparo físico e tenho me saído muito bem nesse quesito. Tenho 65 anos de carreira, 76 de idade e fazendo o Marquês, não é pouca coisa", acrescenta o ator , que encara o papel de um psicopata em O Veneno do Teatro.

Ambientada nos anos 1920 do século XX, a peça oferece um diálogo entre gerações, como explica Osmar Prado. "São dois atores e um texto magnífico.É um mergulho e um debate de dois personagens acompanhados de um grande músico, da luz e de todo o conjunto que desemboca nessa montagem".

Apaixonado pela produção, o ator destaca o foco com a rotina para estrelar a peça: "Vislumbro a possibilidade de fazer O Veneno do Teatro para o resto da minha vida. Não tenho como juntar isso com novela ou cinema, porque não dá. Você tem que ter uma disciplina, fazer treinos físicos, ficar descansado e bem alimentado".

Com estreia em Belo Horizonte, a peça já passou por Brasília e segue com o circuito SESC em São Paulo. "O Veneno do Teatro tem muito fôlego para ficar bastante tempo em cartaz. A gente pode rodar o Brasil e, quando chegarmos na última cidade, podemos retomar a primeira e dar uma nova volta no Brasil", ressalta o Osmar Prado.

FOTOS: RAFA MARQUES