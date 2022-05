Silvero Pereira posa ao lado de Osmar Prado: "Ícone do teatro"

Silvero Pereira usou as redes sociais para compartilhar um clique nos bastidores de 'Pantanal' ao lado de Osmar Prado

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 11h14

Nesta sexta-feira, 27, o ator Silvero Pereira (39) compartilhou um clique pra lá de especial ao lado de Osmar Prado (74) nos bastidores de Pantanal.

Em seu perfil no Instagram, Silvero compartilhou uma foto ao lado do colega de elenco, Osmar Prado, que vive o Velho do Rio em Pantanal.

Na legenda da publicação, Silvero aproveitou para celebrar Osmar e sua atuação: "Sexta é dia de purificação, de fechamento do corpo, da cura. Aqui, nos bastidores de PANTANAL, embaixo das árvores, eu e o Véio do rio, mas também Seu Osmar, um ícone do teatro, cinema e televisão. Suas histórias, sua vivência, sua arte", escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos de Silvero, aproveitaram o espaço para enaltecer os dois atores: "Dois ícones", escreveu um. "Que encontro!", disse outro. "Que aula, hein?", comentou o terceiro.

Nos bastidores de Pantanal!

Silvero Pereira sempre está nas redes sociais mostrando os bastidores de Pantanal, e ainda nesta semana, surgiu ao lado de Isabel Teixeira (48).

Sempre esbanjando simpatia, Silvero se derreteu ao compartilhar um clique ao lado da atriz: "Mary Bru! De cabelos soltos ou amarrados, não importa, eu que não te largo sua lindeza".

Confira o clique de Silvero Pereira ao lado de Osmar Prado: